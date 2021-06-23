Шумахер: «Резкие высказывания Боттаса указывают на то, что он скоро уйдет из Mercedes»
Экс-пилот Формулы-1: «Боттасу давно сказали об увольнении из Mercedes, на мой взгляд»
Роберт Дорнбос убежден, что финн уже готовится к уходу из немецкой команды
Валттери Боттас / фото - Getty Images
Бывший пилот Формулы-1 Роберт Дорнбос в эфире Ziggo Sport предположил, что Валттери Боттас уже готовится к уходу из Mercedes.
Боттас открыто высказал недовольство командой на Гран-при Франции, отчитав инженеров за то, что они не прислушались к предложению провести два пит-стопа.
«Почему он не сказал об этом раньше? Он мог бы сообщить команде в середине гонки, а не когда стало уже слишком поздно. Кажется, он не в том положении, когда для него станут что-то делать.
Почему он не захотел провести пит-стоп в конце Гран-при, чтобы показать лучший круг? Странное решение. На мой взгляд, ему давно сказали о том, что его не будет в команде в следующем году. Может, с этим связаны проблемы с коммуникацией. Не похоже, что в Mercedes хорошая атмосфера».
Экс-пилот Формулы-1 Ральф Шумахер также считает, что резкие высказывания Валттери Боттаса могут свидетельствовать о предстоящем уходе из Mercedes.
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