Экс-пилот Формулы-1: «Боттасу давно сказали об увольнении из Mercedes, на мой взгляд»

Роберт Дорнбос убежден, что финн уже готовится к уходу из немецкой команды

Валттери Боттас / фото - Getty Images

Бывший пилот Формулы-1 Роберт Дорнбос в эфире Ziggo Sport предположил, что Валттери Боттас уже готовится к уходу из Mercedes.

Боттас открыто высказал недовольство командой на Гран-при Франции, отчитав инженеров за то, что они не прислушались к предложению провести два пит-стопа.

«Почему он не сказал об этом раньше? Он мог бы сообщить команде в середине гонки, а не когда стало уже слишком поздно. Кажется, он не в том положении, когда для него станут что-то делать. Почему он не захотел провести пит-стоп в конце Гран-при, чтобы показать лучший круг? Странное решение. На мой взгляд, ему давно сказали о том, что его не будет в команде в следующем году. Может, с этим связаны проблемы с коммуникацией. Не похоже, что в Mercedes хорошая атмосфера».

Экс-пилот Формулы-1 Ральф Шумахер также считает, что резкие высказывания Валттери Боттаса могут свидетельствовать о предстоящем уходе из Mercedes.