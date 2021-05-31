«Ювентусу» интересен бывший подопечный Де Дзерби
Экс-руководитель Ferrari займет управляющую должность в «Ювентусе»
Арривабене станет новым генеральным директором клуба
Маурицио Арривабене / Фото: scuderiafans.com
В ближайшее время туринский «Ювентус» назначит нового генерального директора. Им станет бывший руководитель гоночной команды Формулы-1 Ferrari Маурицио Арривабене, сообщает Tuttosport.
Арривабене был директором «Скудерии» в период с 2014 по 2019 год. Также Маурицио является членом совета директоров «Ювентуса» с 2012 года.
Отметим, что «Ювентус», который с трудом пробился в Лигу чемпионов, на посту главного тренера заменил Андреа Пирло на Массимилиано Аллегри.
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