Экс-руководитель Ferrari займет управляющую должность в «Ювентусе»

Арривабене станет новым генеральным директором клуба

Маурицио Арривабене / Фото: scuderiafans.com

В ближайшее время туринский «Ювентус» назначит нового генерального директора. Им станет бывший руководитель гоночной команды Формулы-1 Ferrari Маурицио Арривабене, сообщает Tuttosport.



Арривабене был директором «Скудерии» в период с 2014 по 2019 год. Также Маурицио является членом совета директоров «Ювентуса» с 2012 года.

Отметим, что «Ювентус», который с трудом пробился в Лигу чемпионов, на посту главного тренера заменил Андреа Пирло на Массимилиано Аллегри.