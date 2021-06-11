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Ferrari готовит к Гран-при Венгрии обновление, которое позволит сократить отставание от Mercedes

«Скудерия» продолжает работу над силовой установкой сезона 2021
Автоспорт Формула-1
21:33
Ferrari готовит к Гран-при Венгрии обновление, которое позволит сократить отставание от Mercedes
Болид Шарля Леклера / Фото: twitter.com/scuderiaferrari

Команда Ferrari, несмотря на информацию о работе 95% сотрудников над болидом на следующий сезон, продолжает работать с силовой установкой 2021 года, сообщает formu1a.uno.

По информации журналиста Джанлуки Дукессы, в «Скудерии» готовят третью версию двигателя. Инженеры считают, что обновление позволит использовать двигатель на большей мощности. Это позволит сократить отставание от Mercedes, которое на данный момент составляет приблизительно 15 л.с. Обновление мотора будет готово к Гран-при Венгрии.

Напомним, что на этапе Гран-при в Баку пилот Ferrari Шарль Леклер завоевал поул, но в основной гонке оказался вне подиума.

Олег Шумейко-младший
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Ferrari Гран-при Венгрии

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