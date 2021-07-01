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Ferrari проигрываeт Honda по мощности 30 лошадиных сил

Авторитетное издание опубликовало рейтинг моторов
Автоспорт Формула-1
13:56
Ferrari проигрываeт Honda по мощности 30 лошадиных сил
Болид Red Bull / фото - F1

Издание Auto Motor und Sport опубликовало рейтинг лучших моторов сезона-2021 в Формуле-1.

После установки вторых силовых установок Honda выигрывает у Mercedes 13,6 лошадиных сил. Обновления, направленные на улучшение надежности позволяют Red Bull и Alha Tauri использовать более агрессивные режимы работы мотора.

Renault по-прежнему опережает Ferrari. Французская компания уступает Honda 20-25 лошадиных сил, Скудерия – 25-30.

Накануне Гра-при Франции Honda изменила мотор.

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