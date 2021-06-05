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Ферстаппен: «Честно говоря, какая-то тупая квалификация Гран-при Азербайджана»
Сессия несколько раз прерывалась красными флагами
5 июня 21:41
Макс Ферстаппен / фото - PlanetF1
Пилот Red Bull Макс Ферстаппен высказался о результатах квалификации Гран-при Азербайджана. Нидерландец занял 3-е место, но сессия прерывалась 4 раза из-за аварий с разными участниками.
«Честно говоря, это была какая-то тупая квалификация. Хотя что есть – то есть, ничего не поделаешь. И мы все равно оказались на третьей позиции. У нас по-прежнему быстрая машина, так что посмотрим, что мы сможем сделать в завтрашней гонке.
Будем надеяться, что старт пройдет чисто. Когда в топ-3 стартуют машины трех разных команд – это всегда интересно».
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