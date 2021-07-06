Ферстаппен: «Если я придурок, команда может так и сказать»

Макс Ферстаппен / фото - britwatchsports.com

Лидер Формулы-1 Макс Ферстаппен рассказал, что его общение с Red Bull построено по принципу максимальной открытости.

Слова голландца приводит портал The Guardian:

Я не могу постоянно быть супервежливым и милым, я так не работаю. Особенно в тяжелые времена, когда ты чем-то недоволен, необходимо давить друг на друга. Это работает в обе стороны: они откровенны со мной, я – с ними. Нужно уметь критиковать и принимать критику».