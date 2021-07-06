Ферстаппен стал самым молодым пилотом в истории Формулы-1 с 50 попаданиями на подиум
Ферстаппен: «Если я придурок, команда может так и сказать»
Пилот Red Bull имеет прямолинейные отношения с командой
Макс Ферстаппен / фото - britwatchsports.com
Лидер Формулы-1 Макс Ферстаппен рассказал, что его общение с Red Bull построено по принципу максимальной открытости.
Слова голландца приводит портал The Guardian:
«Я перехожу прямо к делу. Дерьмо – значит дерьмо, хорошо – значит хорошо. Так устроена работа с командой. Я им говорю: «Можете общаться со мной так же. Если я придурок, можете так и сказать». Если я лажаю – значит лажаю, выступаю хорошо – значит выступаю хорошо.
Я не могу постоянно быть супервежливым и милым, я так не работаю. Особенно в тяжелые времена, когда ты чем-то недоволен, необходимо давить друг на друга. Это работает в обе стороны: они откровенны со мной, я – с ними. Нужно уметь критиковать и принимать критику».
Макс Ферстаппен стал самым молодым пилотом в истории Формулы-1 с 50 попаданиями на подиум.
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