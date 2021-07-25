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Ферстаппен: «Хочу стать 20-кратным чемпионом Ф-1»

У пилота Red Bull максимальные задачи на каждую гонку
Автоспорт Формула-1
25 июля 22:32
Ферстаппен: «Хочу стать 20-кратным чемпионом Ф-1»
Макс Ферстаппен / Фото: twitter.com/Max33Verstappen

Пилот Red Bull Макс Ферстаппен, который после десяти этапов Формулы-1 лидирует в личном зачете, рассказал, чего планирует добиться за время карьеры в «Королеве автоспорта».

Цитирует нидерландского пилота BBC:

Мои амбиции – выигрывать каждую гонку, стартовать с поула каждый уик-энд и выиграть чемпионат 20 раз. Но, конечно, это нереально.

В жизни нужна удача, необходим сильный болид. И, как правило, такого не бывает, чтобы одна команда доминировала столь долгое время. Я пытаюсь сделать всё, что в моих силах. А там посмотрим, что будет в следующем году. 

Напомним, что бывший руководитель Ф-1 считает, что после столкновения на Гран-при Великобритании Ферстапенна и Льюиса Хэмилтона семикратный чемпион вернул себе статус фаворита в борьбе за титул.

Источник: championat.com Олег Шумейко-младший
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Льюис Хэмилтон Макс Ферстаппен

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