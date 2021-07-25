Ферстаппен: «Хочу стать 20-кратным чемпионом Ф-1»

Макс Ферстаппен / Фото: twitter.com/Max33Verstappen

Пилот Red Bull Макс Ферстаппен, который после десяти этапов Формулы-1 лидирует в личном зачете, рассказал, чего планирует добиться за время карьеры в «Королеве автоспорта».



Цитирует нидерландского пилота BBC:

В жизни нужна удача, необходим сильный болид. И, как правило, такого не бывает, чтобы одна команда доминировала столь долгое время. Я пытаюсь сделать всё, что в моих силах. А там посмотрим, что будет в следующем году.