Ферстаппен стал лучшим в третьей практике Гран-при Монако-2021
Ферстаппен: «Красные флаги лишили Red Bull шанса на поул»
Гонщик Red Bull прокомментировал итоги сессии
Фото: netherlandsnewslive.com
Пилот Red Bull Макс Ферстаппен, ставший вторым по итогам квалификации к Гран-при Монако, прокомментировал BBC итоги сессии, завершившейся аварией гонщика Ferrari Шарля Леклера, оказавшегося на поуле.
«К сожалению, появились красные флаги. Я чувствовал себя в болиде очень комфортно. Мы планировали проехать два круга, а потом совершить быструю попытку, однако красные флаги лишили нас шанса завоевать поул.
Тем не менее, мы проводим хороший уик-энд и отыгрались после четверга, так что все не так плохо. Конечно, на этой трассе могут появляться красные флаги, но ты все равно этого не ожидаешь. Жаль».
Макс Ферстаппен стал лучшим в третьей практике Гран-при Монако-2021.
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