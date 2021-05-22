Ферстаппен: «Красные флаги лишили Red Bull шанса на поул»

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Пилот Red Bull Макс Ферстаппен, ставший вторым по итогам квалификации к Гран-при Монако, прокомментировал BBC итоги сессии, завершившейся аварией гонщика Ferrari Шарля Леклера, оказавшегося на поуле.

Тем не менее, мы проводим хороший уик-энд и отыгрались после четверга, так что все не так плохо. Конечно, на этой трассе могут появляться красные флаги, но ты все равно этого не ожидаешь. Жаль».