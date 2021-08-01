Ферстаппен: «Не думаю, что мы бы могли обогнать Mercedes»
Пилот Red Bull Макс Ферстаппен прокомментировал результаты квалификации Гран-при Венгрии:
По сути, в финале квалификации мы сделали шаг назад по сравнению с временем во втором сегменте. Мне просто не хватало сцепления с трассой по ходу круга. Не знаю, с чем именно это было связано – с самой трассой или с работой шин, но у машины просто больше не было необходимого баланса, чтобы я мог атаковать на пределе. Здесь повороты следуют один за другим, и если ты не очень хорошо проходишь один поворот, то плохо пройдешь и следующий. В итоге мы потеряли время.
При этом я не думаю, что мы бы смогли выиграть поул даже в оптимальных условиях. Так что да, пока уик-энд в целом складывается для нас не лучшим образом. Разумеется, я также знаю, что соперники привезли сюда новинки, так что нам тоже нужно продолжать работать, стараться прибавить, поскольку мы не можем быть довольны текущей ситуацией.
Что касается стратегии, то мы все обсудили и команда сказал мне, что лучше будет проехать круг на Soft, а Medium сохранить свежим. Так что мы проехали свой круг – и так получилось, что в последней попытке почти все участники действительно улучшили свое время.
Наверное, мы могли бы пройти в финальный сегмент на Medium, но запас был бы всего 0,02-0,03 секунды. Не думаю, что нам стоило бы так рисковать – поэтому мне и сказали закончить свой круг на Soft. Что есть – то есть. Завтра увидим, как будут работать шины.
Мог бы я значительно улучшить время на чистой трассе (а не проведя прогревочный круг прямо позади Хэмилтона)? Конечно, из-за сложившейся ситуации шины были немного холодными, но я не думаю, что даже за счет оптимального прогрева сумел бы отыграть отставание в 0,4 секунды.
Двукратный чемпион Ф-1 Фернандо Алонсо считает, что Ферстаппену в борьбе за титул с Льюисом Хэмилтоном будет непросто из-за давления британской прессы.
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