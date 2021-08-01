Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 10
Сейчас 0
Сегодня 7
Завтра 2
Футбол (7 событий из 7) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 ВПК-Агро - Агробизнес 3:0 Окончен
17:00 Авангард - Кремень 2:0 Окончен
18:00 Авангард - Николаев -:- Запланирован
19:00 Полесье - Горняк-Спорт 0:2 Окончен
19:00 Олимпик - Прикарпатье 2:0 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 Минай - Александрия 1:0 Окончен
19:30 Черноморец - СК Днепр-1 0:3 Окончен
Теннис (3 события из 31) показать все
ATP 2021 (Olympic Tournament Tokyo, Japan)
Календарь Таблица
09:00 Новак Джокович - Пабло Каррено-Буста 1:2 Окончен
WTA 2021 (Olympic Tournament Tokyo, Japan, Women)
Календарь Таблица
12:05 Елена Рябыкина - Элина Свитолина 1:2 Окончен
14:45 Белинда Бенчич - Маркета Вондроусова 2:1 Окончен
нет важных матчей
Футбол (6 событий из 6) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 Кривбасс - Нива Т -:- Запланирован
18:00 Оболонь - Альянс -:- Перенесен
18:45 Металлист - Ужгород -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 ФК Мариуполь - Десна -:- Запланирован
19:30 Динамо - Верес -:- Запланирован
19:30 Ворскла - Рух -:- Запланирован
Теннис (1 событие из 33) показать все
ATP 2021 (Olympic Tournament Tokyo, Japan)
Календарь Таблица
10:40 Александер Зверев - Карен Хачанов 2:0 Окончен
Футбол (2 события из 2) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
18:30 Волынь - Подолье -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:30 Ингулец - Заря -:- Запланирован

Ферстаппен: «Не думаю, что мы бы могли обогнать Mercedes»

Лидер личного зачета подвел итоги квалификации этапа Гран-при в Венгрии
Автоспорт Формула-1
13:52
Ферстаппен: «Не думаю, что мы бы могли обогнать Mercedes»
Макс Ферстаппен / Фото: twitter.com/redbullracing

Пилот Red Bull Макс Ферстаппен прокомментировал результаты квалификации Гран-при Венгрии:

По сути, в финале квалификации мы сделали шаг назад по сравнению с временем во втором сегменте. Мне просто не хватало сцепления с трассой по ходу круга. Не знаю, с чем именно это было связано – с самой трассой или с работой шин, но у машины просто больше не было необходимого баланса, чтобы я мог атаковать на пределе. Здесь повороты следуют один за другим, и если ты не очень хорошо проходишь один поворот, то плохо пройдешь и следующий. В итоге мы потеряли время.

При этом я не думаю, что мы бы смогли выиграть поул даже в оптимальных условиях. Так что да, пока уик-энд в целом складывается для нас не лучшим образом. Разумеется, я также знаю, что соперники привезли сюда новинки, так что нам тоже нужно продолжать работать, стараться прибавить, поскольку мы не можем быть довольны текущей ситуацией.

Что касается стратегии, то мы все обсудили и команда сказал мне, что лучше будет проехать круг  на Soft, а Medium сохранить свежим. Так что мы проехали свой круг – и так получилось, что в последней попытке почти все участники действительно улучшили свое время.

Наверное, мы могли бы пройти в финальный сегмент на Medium, но запас был бы всего 0,02-0,03 секунды. Не думаю, что нам стоило бы так рисковать – поэтому мне и сказали закончить свой круг на Soft. Что есть – то есть. Завтра увидим, как будут работать шины.

Мог бы я значительно улучшить время на чистой трассе (а не проведя прогревочный круг прямо позади Хэмилтона)? Конечно, из-за сложившейся ситуации шины были немного холодными, но я не думаю, что даже за счет оптимального прогрева сумел бы отыграть отставание в 0,4 секунды.

Двукратный чемпион Ф-1 Фернандо Алонсо считает, что Ферстаппену в борьбе за титул с Льюисом Хэмилтоном будет непросто из-за давления британской прессы.

Источник: sports.ru Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Макс Ферстаппен Льюис Хэмилтон

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Алонсо: «Ферстаппену из-за национальности будет тяжело бороться с Хэмилтоном»
Алонсо: «Ферстаппену из-за национальности будет тяжело бороться с Хэмилтоном»
Автоспорт Формула-1
09:52
Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Венгрии
Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Венгрии
Автоспорт Формула-1
31 июля 20:00
Ферстаппен выиграл первую практику Гран-при Венгрии, два Mercedes расположились следом за пилотом Red Bull
Ферстаппен выиграл первую практику Гран-при Венгрии, два Mercedes расположились следом за пилотом Red Bull
Автоспорт Формула-1
30 июля 14:30
Ферстаппен объяснил, почему за их с Хэмилтоном инцидент семикратный чемпион Ф-1 заслуживал более сурового наказания
Ферстаппен объяснил, почему за их с Хэмилтоном инцидент семикратный чемпион Ф-1 заслуживал более сурового наказания
Автоспорт Формула-1
29 июля 22:13
Хэмилтон: «Не мог не отпраздновать победу перед родными болельщиками – меня просто переполняли эмоции»
Хэмилтон: «Не мог не отпраздновать победу перед родными болельщиками – меня просто переполняли эмоции»
Автоспорт Формула-1
29 июля 19:55
Ферстаппен: «Неуважение – это когда один гонщик в больнице, а тот, кто вынес его в стену, размахивает флагом»
Ферстаппен: «Неуважение – это когда один гонщик в больнице, а тот, кто вынес его в стену, размахивает флагом»
Автоспорт Формула-1
29 июля 18:59

Новости: Автоспорт

Ферстаппен: «Не думаю, что мы бы могли обогнать Mercedes»
Ферстаппен: «Не думаю, что мы бы могли обогнать Mercedes»
Формула-1
13:52
Алонсо: «Ферстаппену из-за национальности будет тяжело бороться с Хэмилтоном»
Алонсо: «Ферстаппену из-за национальности будет тяжело бороться с Хэмилтоном»
Формула-1
09:52
Сайнс разбил болид Ferrari во время последнего поворота квалификации Гран-при Венгрии
Сайнс разбил болид Ferrari во время последнего поворота квалификации Гран-при Венгрии
Формула-1
31 июля 20:40
Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Венгрии
Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Венгрии
Формула-1
31 июля 20:00
Ферстаппен выиграл первую практику Гран-при Венгрии, два Mercedes расположились следом за пилотом Red Bull
Ферстаппен выиграл первую практику Гран-при Венгрии, два Mercedes расположились следом за пилотом Red Bull
Формула-1
30 июля 14:30
Ферстаппен объяснил, почему за их с Хэмилтоном инцидент семикратный чемпион Ф-1 заслуживал более сурового наказания
Ферстаппен объяснил, почему за их с Хэмилтоном инцидент семикратный чемпион Ф-1 заслуживал более сурового наказания
Формула-1
29 июля 22:13
Алонсо: «Раньше даже не мог предположить, что буду выступать в автоспорте до 40 лет»
Алонсо: «Раньше даже не мог предположить, что буду выступать в автоспорте до 40 лет»
Формула-1
29 июля 20:19
Хэмилтон: «Не мог не отпраздновать победу перед родными болельщиками – меня просто переполняли эмоции»
Хэмилтон: «Не мог не отпраздновать победу перед родными болельщиками – меня просто переполняли эмоции»
Формула-1
29 июля 19:55
Ферстаппен: «Неуважение – это когда один гонщик в больнице, а тот, кто вынес его в стену, размахивает флагом»
Ферстаппен: «Неуважение – это когда один гонщик в больнице, а тот, кто вынес его в стену, размахивает флагом»
Формула-1
29 июля 18:59
Все новости

Популярные новости

Море шампанского, изысканные блюда и фейерверк. Как прошла церемония открытия отеля Ломаченко
Море шампанского, изысканные блюда и фейерверк. Как прошла церемония открытия отеля Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
26 июля 21:28
11
Украинка Марченко совершила одну из главных сенсаций ОИ-2020 в стрельбе из лука
Тема дня Украинка Марченко совершила одну из главных сенсаций ОИ-2020 в стрельбе из лука
Olympics Токио-2020
28 июля 13:40
6
«Просто молот». Макгрегор поддержал Лобова после поражения от Беринчика
«Просто молот». Макгрегор поддержал Лобова после поражения от Беринчика
MMA
29 июля 18:52
3
Теперь официальный претендент. Ломаченко поднялся на первую строчку рейтинга WBO
Теперь официальный претендент. Ломаченко поднялся на первую строчку рейтинга WBO
Бокс Профессиональный бокс
27 июля 22:57
1
Беринчик: «Так дерешься, хоть «котлету» получаешь, а в Броварах, б***ь, будем какого-то таксиста гасить н***й»
Беринчик: «Так дерешься, хоть «котлету» получаешь, а в Броварах, б***ь, будем какого-то таксиста гасить н***й»
Бокс Профессиональный бокс
25 июля 11:58
20
Уже известна дата следующего боя Ломаченко? Промоутер дал понять, когда украинец может вернуться в ринг
Тема дня
Уже известна дата следующего боя Ломаченко? Промоутер дал понять, когда украинец может вернуться в ринг
Бокс Профессиональный бокс
28 июля 16:29
Все новости