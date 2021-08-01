Ферстаппен: «Не думаю, что мы бы могли обогнать Mercedes»

Макс Ферстаппен / Фото: twitter.com/redbullracing

Пилот Red Bull Макс Ферстаппен прокомментировал результаты квалификации Гран-при Венгрии:



При этом я не думаю, что мы бы смогли выиграть поул даже в оптимальных условиях. Так что да, пока уик-энд в целом складывается для нас не лучшим образом. Разумеется, я также знаю, что соперники привезли сюда новинки, так что нам тоже нужно продолжать работать, стараться прибавить, поскольку мы не можем быть довольны текущей ситуацией.

Что касается стратегии, то мы все обсудили и команда сказал мне, что лучше будет проехать круг на Soft, а Medium сохранить свежим. Так что мы проехали свой круг – и так получилось, что в последней попытке почти все участники действительно улучшили свое время.

Наверное, мы могли бы пройти в финальный сегмент на Medium, но запас был бы всего 0,02-0,03 секунды. Не думаю, что нам стоило бы так рисковать – поэтому мне и сказали закончить свой круг на Soft. Что есть – то есть. Завтра увидим, как будут работать шины.

Мог бы я значительно улучшить время на чистой трассе (а не проведя прогревочный круг прямо позади Хэмилтона)? Конечно, из-за сложившейся ситуации шины были немного холодными, но я не думаю, что даже за счет оптимального прогрева сумел бы отыграть отставание в 0,4 секунды.