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Ферстаппен: «Не думаю, что спринт-квалификация определит конечный результат»
Лидер личного зачета – о предстоящем дебютном формате на Гран-при Великобритании
Макс Ферстаппен / Фото: twitter.com/Max33Verstappen
Пилот Red Bull Макс Ферстаппен поделился мнением с пресс-службой
команды о спринт-квалификации, которая впервые будет опробована на Гран-при Великобритании.
Совершенно не против спринтерских гонок. Я бы даже сказал, что мне нравится перспектива проводить меньше практик перед квалификацией. Давайте просто подождем – трудно говорить о чем-либо конкретном. Лучше просто опробовать это в ближайшие выходные. В каждой гонке присутствует риск, особенно когда идет борьба за чемпионство. Ну а что касается спринта, то не думаю, что он определит конечный результат.
Напомним, что Ферстаппен на последних 5 этапах Гран-при завоевал 4 победы и лидирует в личном зачете.
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