Ферстаппен – о поуле во Франции: «В гонке нужно отыграть 25 очков, потерянных в Баку»
Ферстаппен: «Не ожидал, что окажусь на поуле»
Гонщик Red Bull – о результатах квалификации к Гран-при Франции
Макс Ферстаппен / фото - Getty Images
Пилот Red Bull Макс Ферстаппен прокомментировал результаты квалификации к Гран-при Франции, по итогам которой голландец завоевал поул-позицию. Цитирует Ферстаппена портал Motorsport.com.
«Конечно, условия в третьей практике поначалу немного отличались, но затем в квалификации мы вновь показали, что у нас хороший темп. Так что, разумеется, я очень доволен. Это традиционно не особо приятная для нас трасса, и счастлив, что удалось завоевать поул. Я понимал, что мы выступим лучше, чем в прошлом году, но такой результат? Я этого не ожидал.
Это, конечно, весьма многообещающе. Red Bull нужно продолжать в том же духе и стараться прогрессировать дальше».
Напомним, Хэмилтон также прокомментировал результаты квалификации.
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