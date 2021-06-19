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Ферстаппен: «Не ожидал, что окажусь на поуле»

Гонщик Red Bull – о результатах квалификации к Гран-при Франции
Автоспорт Формула-1
21:57
Ферстаппен: «Не ожидал, что окажусь на поуле»
Макс Ферстаппен / фото - Getty Images

Пилот Red Bull Макс Ферстаппен прокомментировал результаты квалификации к Гран-при Франции, по итогам которой голландец завоевал поул-позицию. Цитирует Ферстаппена портал Motorsport.com.

«Конечно, условия в третьей практике поначалу немного отличались, но затем в квалификации мы вновь показали, что у нас хороший темп. Так что, разумеется, я очень доволен. Это традиционно не особо приятная для нас трасса, и счастлив, что удалось завоевать поул. Я понимал, что мы выступим лучше, чем в прошлом году, но такой результат? Я этого не ожидал.

Это, конечно, весьма многообещающе. Red Bull нужно продолжать в том же духе и стараться прогрессировать дальше».

Напомним, Хэмилтон также прокомментировал результаты квалификации.

 

Источник: sports.ru Михаил Рыбак
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Макс Ферстаппен Гран-при Франции

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