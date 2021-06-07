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Ферстаппен не смог, а Хэмилтон не захотел. Лидеры общего зачета отдали Пересу дебютную победу в Red Bull

Впервые с 2018 оба Mercedes вывалились из очков
Автоспорт Формула-1
03:05
Ферстаппен не смог, а Хэмилтон не захотел. Лидеры общего зачета отдали Пересу дебютную победу в Red Bull Послесловие
Фото: twitter.com/redbullracing

Первое, что можно сказать по итогам Гран-при Азербайджана – такого не ждал никто. Просто посмотрим, кто забрался на подиум – Серхио Перес, Себастьян Феттель и Пьер Гасли. Но давайте обо всем по порядку.

На протяжении свободных заездов Mercedes испытывал трудности. То и дело по итогам практик мы замечали пилотов «серебряных стрел» на непривычных местах вне топ-5. Но если до начала квалификации это можно было списывать на игры разума – все уже привыкли к рассказам Тото Вольффа, что им приходится превозмогать, чтобы угнаться за Red Bull – то 10-е место Валттери Боттаса уже указало на то, что не все так гладко у немецкого коллектива. Да, семикратный чемпион Ф-1 Льюис Хэмилтон завершил квалификационный заезд со вторым временем, но пропасть между партнерами не могла не настораживать.

С начала гонки на городской трассе в Баку в первой четверке все сохранили свои позиции, а с конца пелотона ожидаемо начал прорываться пилот Aston Martin Лэнс Стролл. У канадца и болид получше, нежели у Williams и Haas, которые в сезоне пока с нулем в графе очки, да и стартует чуть ли не лучше всех среди 20-и пилотов Ф-1.

Уже на третьем круге Хэмилтон вырывается вперед, а Шарль Леклер из Ferrari, который начинал с поула, откатился на второе место. Еще через несколько кругов монегаска обойдет и пилот Red Bull Макс Ферстаппен.

На 12-м круге Хэмилтон решает заехал на пит-лейн. Механики допустили ошибку, и задержали британца на почти на 5 секунд. Ферстаппен, который уже на следующем кругу оказался в кругу своей команды, получил новые колеса за 1.9 секунды! За нидерландцем и другой пилот «быков» Перес сменил комплект резины. Мексиканца обслужили за более чем 4 секунды, но это сыграло лишь в плюс для австрийской команды – Чеко выехал прямо перед Хэмилтоном и долгое время сдерживал британца. А в это время лидировал четырехкратный чемпион Ф-1 Феттель.

Стролл в гонке шел на альтернативной тактике. Лэнс начал на харде и как можно дольше времени пытался провести до смены шин. Это и сыграло с канадцем злую шутку – у его болида «ушло» левое заднее колесо и пилот Aston Martin влетел в бордюр.

Перес просто шикарно выполнил роль второго пилота, для которой его и брали в Red Bull. Были опасения, что Mercedes просто вытрет ноги об австрийский коллектив на длинной прямой, но даже когда Льюис входил в зону DRS, ему все равно не удавалось обойти неуступчивого мексиканца. Где-то довольно потирал руки Кристиан Хорнер, который в уме уже высчитывал преимущество в общем зачете и Кубке Конструкторов.

Как гром средь ясного неба удар болида об бордюр на 47-м круге. Как думаете, чей? Это Ферстаппен почти в том же месте, где и почти 20-ю кругами ранее Стролл, «потерял» левые шины и познакомился поближе с ограждениями трассы в Баку.

Печали нидерландца не было предела. Победа, которая была уже в руках, ушла. А с ним и лидерство в общем, как можно было предположить. Макс выместил всю горечь на том колесе, что подвело его несколькими мгновениями ранее.

Машина безопасности, красные флаги и рестарт гонки на последние два круга. Гаснут огни, Перес замешкался и уже почти отдал первое место Хэмилтону. Но тут вклинился случай. Британец задел «магическую» кнопку, которая отключила тормоза и не вошел в поворот. Но это если верить версии Льюиса. Сорок четвертый откатился в конец пелотона и завершил гонку вне топ-10. Как и его напарник Боттас. В последний раз оба Mercedes вываливались из топ-10 в далеком 2018 на Гран-при Австрии, который проходит на трассе Red Bull Ring.

А теперь вновь вернемся к пьедесталу по итогам Гран-при Азербайджана. Перес сумел сдержать настырного Феттеля и добыл первую победу в новом коллективе, Себ, которого признали пилотом дня, со стал вторым и добыл первый подиум для Aston Martin после ребрендинга из Racing Point, Гасли же в сестринской команде Red Bull Alpha Tauri впервые зашел на пьедестал в сезоне.

Приятно было увидеть, как после гонки Чеко получил поздравления от своей бывшей команды. Мексиканец приходил еще в Force India, а после 7 лет в команде уходил вместе с Racing Point. В Aston Martin места Пересу уже не нашлось. Но здорово, что соперничество на трассе там и остается.

Что же касается Кубка Конструкторов, то усилиями Переса Red Bull уехал от Mercedes и увеличил отрыв до 26-и очков, а сам же Чеко вышел на третье место в общем зачете.

Гонка выдалась зрелищной. У нас есть две недели, чтобы пополнить запасы корвалола, а у команд – чтобы подойти к Гран-при Франции в лучшей форме.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Себастьян Феттель Серхио Перес Red Bull Mercedes Aston Martin Alpha Tauri Пьер Гасли Макс Ферстаппен Льюис Хэмилтон Ленс Стролл

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