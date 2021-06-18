Ферстаппен опередил Хэмилтона и Боттаса. Результаты второй практики Гран-при Франции
Ферстаппен: «Не знаю, чего ждать от квалификации. Ожидаю сложного уик-энда»
Пилот Red Bull выиграл вечернюю практику
Макс Ферстаппен / Фото: twitter.com/redbullracing
Пилот Red Bull Макс Ферстаппен прокомментировал пресс-службе «быков» итоги пятничных тренировок Гран-при Франции.
Думаю, в целом это было хорошее завершение дня, мы смогли неплохо прибавить. Я не был доволен первой тренировкой, это сохранялось в начале второй практики, но на втором комплекте шин машина чувствовала себя лучше, было больше сцепления с дорогой. Во Франции довольно сложно, потому что трасса находится на открытой местности, из-за чего довольно ветрено и не всегда можно пройти идеальный круг.
Ветер порывистый, так что на одном круге все может быть хорошо, а затем он резко усиливается, из-за чего довольно сложно оценить скорость на апексе поворота. Но все в одинаковых условиях. Трудно сказать, где мы будем завтра, никогда не знаешь, кто сможет прибавить, но в гоночном темпе мы смотрелись неплохо. В любом случае, я ожидаю сложного уик-энда.
Напомним, что в первой практике Ферстаппен показал третье время, а во второй – первое.
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