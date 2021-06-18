Ферстаппен: «Не знаю, чего ждать от квалификации. Ожидаю сложного уик-энда»

Макс Ферстаппен / Фото: twitter.com/redbullracing

Пилот Red Bull Макс Ферстаппен прокомментировал пресс-службе «быков» итоги пятничных тренировок Гран-при Франции.



Ветер порывистый, так что на одном круге все может быть хорошо, а затем он резко усиливается, из-за чего довольно сложно оценить скорость на апексе поворота. Но все в одинаковых условиях. Трудно сказать, где мы будем завтра, никогда не знаешь, кто сможет прибавить, но в гоночном темпе мы смотрелись неплохо. В любом случае, я ожидаю сложного уик-энда.