Ферстаппен: «Никогда не был на подиуме в Баку – думаю, пришло время это изменить»
Пилот Red Bull Макс Ферстаппен поделился мнением о шансах команды удержать лидерство в общем зачете и Кубке конструкторов к концу сезона, а также о шансах на Гран-при Азербайджана.
Голландца цитирует портал crash.net:
«Если мы удержимся на первом месте к концу сезона – будет здорово, но впереди еще очень длинный путь. Конечно, было приятно отыграться в Монако после двух гонок, в которых у соперника было преимущество. Однако мы понимаем, что нужно продолжать работать, потому что на обычных трассах главным фаворитом остается Mercedes. Хотя уик-энд в Монако прошел гладко и придал нашей команде положительный импульс.
Что касается следующей гонки в Баку, то уверенность в себе (как в Монако) там не так важна для победы. Достаточно комфортно чувствовать себя за рулем болида и чтобы он делал то, что ты хочешь… то есть, я и в Монако всегда был быстр, просто слишком часто разбивал машины!
В Баку же нас ждет городская трасса совсем другого типа, с длинными прямыми, где тебе нужно гораздо меньше прижимной силы, да и уровень сцепления с треком там заметно ниже. Так что я бы вообще не стал сравнивать этапы в Монако и Баку.
Честно говоря, трасса в Баку – далеко не моя самая любимая. Хотя она нормальная. Я также никогда не был там на подиуме. Думаю, пришло время это изменить. Посмотрим, насколько мы окажемся конкурентоспособны, но я думаю, что Mercedes вернется и будет смотреться там очень сильно».
Бывший пилот Формулы-1 Дэвид Култхард поделился мнением о прогрессе, которого за последние годы добился Макс Ферстаппен.
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