Ферстаппен: «Никогда не был на подиуме в Баку – думаю, пришло время это изменить»

Макс Ферстаппен / фото - motorsport.com

Пилот Red Bull Макс Ферстаппен поделился мнением о шансах команды удержать лидерство в общем зачете и Кубке конструкторов к концу сезона, а также о шансах на Гран-при Азербайджана.

Голландца цитирует портал crash.net:

Что касается следующей гонки в Баку, то уверенность в себе (как в Монако) там не так важна для победы. Достаточно комфортно чувствовать себя за рулем болида и чтобы он делал то, что ты хочешь… то есть, я и в Монако всегда был быстр, просто слишком часто разбивал машины!

В Баку же нас ждет городская трасса совсем другого типа, с длинными прямыми, где тебе нужно гораздо меньше прижимной силы, да и уровень сцепления с треком там заметно ниже. Так что я бы вообще не стал сравнивать этапы в Монако и Баку.

Честно говоря, трасса в Баку – далеко не моя самая любимая. Хотя она нормальная. Я также никогда не был там на подиуме. Думаю, пришло время это изменить. Посмотрим, насколько мы окажемся конкурентоспособны, но я думаю, что Mercedes вернется и будет смотреться там очень сильно».