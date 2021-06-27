Ферстаппен: «Очень рад оказаться на поуле в домашней гонке»
Ферстаппен: «Нужно повторить результат через неделю»
Макс выиграл первую гонку в Австрии
Макс Ферстаппен / фото - Getty Images
Пилот Red Bull Макс Ферстаппен прокомментировал свою победу на первом Гран-при Штирии. Нидерландец отметил хорошую работу с шинами и заявил, что надеется повторить результат на следующей неделе. Слова Макса приводит RaceFans.net.
«Никогда не знаешь, как все закончится, но сегодня баланс машины с самого начала оказался очень хорош. Нам удавалось хорошо работать с шинами с самого начала заезда. Соперники провели пит-стоп на один круг раньше нас, мы сразу среагировали, после чего просто продолжили гонку, стараясь показывать максимально быстрые времена на круге – и это неплохо работало.
Конечно, такое выступление не может не радовать, но нам будет нужно повторить его через неделю. И мы обязательно постараемся понять, в каких областях можем прибавить. С нетерпением жду новый гоночный уик-энд на следующей неделе. Для Red Bull все выглядит неплохо, нам просто нужно продолжать в том же духе».
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