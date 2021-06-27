Ферстаппен: «Нужно повторить результат через неделю»

Макс Ферстаппен / фото - Getty Images

Пилот Red Bull Макс Ферстаппен прокомментировал свою победу на первом Гран-при Штирии. Нидерландец отметил хорошую работу с шинами и заявил, что надеется повторить результат на следующей неделе. Слова Макса приводит RaceFans.net.

Конечно, такое выступление не может не радовать, но нам будет нужно повторить его через неделю. И мы обязательно постараемся понять, в каких областях можем прибавить. С нетерпением жду новый гоночный уик-энд на следующей неделе. Для Red Bull все выглядит неплохо, нам просто нужно продолжать в том же духе».