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Ферстаппен: «Нужно повторить результат через неделю»

Макс выиграл первую гонку в Австрии
Автоспорт Формула-1
22:20
Ферстаппен: «Нужно повторить результат через неделю»
Макс Ферстаппен / фото - Getty Images

Пилот Red Bull Макс Ферстаппен прокомментировал свою победу на первом Гран-при Штирии. Нидерландец отметил хорошую работу с шинами и заявил, что надеется повторить результат на следующей неделе. Слова Макса приводит RaceFans.net.

  «Никогда не знаешь, как все закончится, но сегодня баланс машины с самого начала оказался очень хорош. Нам удавалось хорошо работать с шинами с самого начала заезда. Соперники провели пит-стоп на один круг раньше нас, мы сразу среагировали, после чего просто продолжили гонку, стараясь показывать максимально быстрые времена на круге – и это неплохо работало.

Конечно, такое выступление не может не радовать, но нам будет нужно повторить его через неделю. И мы обязательно постараемся понять, в каких областях можем прибавить. С нетерпением жду новый гоночный уик-энд на следующей неделе. Для Red Bull все выглядит неплохо, нам просто нужно продолжать в том же духе».

Читайте детальный разбор гонки в Австрии на XSPORT.

Антон Кривенко
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Макс Ферстаппен Red Bull

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