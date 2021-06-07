Хэмилтон – об ошибке на Гран-при Азербайджана: «Я задел «магический» переключатель, который отключает тормоза»
Ферстаппен – об ошибке Хэмилтона: «Льюис впервые конкурирует с пилотами из других команд»
Британец по собственной вине лишил себя очков на Гран-при Азербайджана
Макс Ферстаппен / Фото: twitter.com/Max33Verstappen
Пилот Red Bull Макс Ферстаппен считает, что ошибка на Гран-при Азербайджана семикратного чемпиона мира гонщика Mercedes Льюиса Хэмилтона связана с давлением, которое британец испытывает из-за конкуренции со стороны австрийской команды.
Слова лидера общего зачета приводит GrandPX:
Каждый допускает ошибки, когда находится под давлением. Мы все находимся под давлением. Такое случалось и со мной. Сейчас Льюис просто находится в другой ситуации, не в такой, какой он был раньше. Тогда его единственным конкурентом был собственный напарник. В нынешнем сезоне он впервые конкурирует с пилотами из других команд. И это совершенно иная ситуация. Я бы сказал, что в целом мы допускаем менее значимые ошибки, чем он.
Напомним, что сам Ферстаппен разбил болид о бордюр в концовке гонки в Баку. Разбор Гран-при Азербайджана.
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