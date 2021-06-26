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Ферстаппен: «Очень рад оказаться на поуле в домашней гонке»

Гонщик Red Bull подвел итоги квалификации к Гран-при Штирии
Автоспорт Формула-1
20:10
Ферстаппен: «Очень рад оказаться на поуле в домашней гонке»
Макс Ферстаппен / фото - marketshockers.com
Пилот Red Bull Макс Ферстаппен подвел итоги квалификации к Гран-при Штирии, отметив, что остался очень доволен завоеванием поула.
Слова голландца приводит портал Sky Sports:
«Уик-энд складывается для нас очень хорошо, машина работала хорошо, я очень рад оказаться на поуле в домашней для «Ред Булл» гонке. Здесь маленькая трасса, короткий круг.
Тем не менее, проехать свой круг действительно хорошо на самом деле очень непросто. Уверен, что завтра нас вновь ждет очень плотная борьба».

Все результаты квалификации Гран-при Штирии.
Рене Тер Велде
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Макс Ферстаппен Red Bull

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