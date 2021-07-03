Ферстаппен выиграл третью практику Гран-при Австрии

Следом за ним расположились гонщики Mercedes



Фото: motorsport.com

Пилот Red Bull Макс Ферстаппен быстрее всех проехал один круг по трассе Red Bull Ring в рамках субботней тренировки Гран При Австрии. Голландец на полсекунды опередил ближайшего преследователя, которым стал Валттери Боттас из Mercedes.

Гонщик Mercedes Льюис Хэмилтон показал третье время, отстав от напарника на одну десятую. По ходу сессии британец проехал один круг быстрее результата Боттаса (впрочем, все равно в четырех десятых от Ферстаппена) – однако этот круг был аннулирован за нарушение границ трассы.

Примечательно, что результат голландца оказался примерно на 8 десятых хуже, чем неделю назад, когда предыдущий этап чемпионата мира проходил на этой же трассе. К тому же, температура воздуха и асфальта в субботу утром были такими же, как сегодня. При этом самым мягким из доступных составов резины неделю назад был более жесткий С4.

Гран-при Австрии. Третья практика.

1. Макс Ферстаппен (Red Bull) – 1.04,591 (14 кругов)

2. Валттери Боттас (Mercedes) +0,538 (21)

3. Льюис Хэмилтон (Mercedes) +0,686 (19)

4. Пьер Гасли (Alpha Tauri) +0,689 (26)

5. Антонио Джовинацци (Alfa Romeo) +0,754 (26)

6. Карлос Сайнс (Ferrari) +0,756 (28)

7. Серхио Перес (Red Bull) +0,805 (19)

8. Фернандо Алонсо (Alpine) +0,843 (22)

9. Шарль Леклер (Ferrari) +0,893 (34)

10. Себастьян Феттель (Aston Martin) +0,951 (21)

11. Ланс Стролл (Aston Martin) +0,955 (18)

12. Юки Цунода (Alpha Tauri) +0,970 (22)

13. Эстебан Окон (Alpine) +1,083 (21)

14. Джордж Расселл (Williams) +1,103 (22)

15. Ландо Норрис (McLaren) +1,109 (22)

16. Даниэль Риккардо (McLaren) +1,134 (20)

17. Кими Райкконен (Alfa Romeo) +1,156 (30)

18. Мик Шумахер (Haas) +1,487 (25)

19. Николас Латифи (Williams) +1,514 (17)

20. Никита Мазепин (Haas) +1,698 (27)

Льюис Хэмилтон заключил новое двухлетнее соглашение с Mercedes.