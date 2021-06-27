Ферстаппен победил на Гран-при Штирии, второе и третье места достались Mercedes

«Трехлучевые» не выиграли уже 4 гонки кряду

Макс Ферстаппен / фото - Sky

Очередной этап Формулы-1 в Австрии завершился победой пилота Red Bull Макса Хэммилтона. Нидерландец обошел обоих гонщиков Mercedes и впервые в карьере выиграл уже 4-ю гонку в сезоне.

Пилоты «трехлучевых» Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас заняли второе и третье место соответственно. Mercedes впервые с 2013 года не может выиграть на протяжении 4-х гонок. Серхио Перес из Red Bull был близок к подиуму, но в концовке немного отстал от финна.

Формула-1. Гран-при Штирии

1. Макс Ферстаппен (Red Bull)

2. Льюис Хэмилтон (Mercedes) +35.743

3. Валттери Боттас (Mercedes) + 46.907

4. Серхио Перес (McLaren) + 47.434

5. Ландо Норрис (McLaren) + 1 круг

6. Карлос Сайнс-младший (Ferrari) + 1 круг

7. Шарль Леклер (Ferrari) + 1 круг

8. Лэнс Стролл (Aston Martin) + 1 круг

9. Фернандо Алонсо (Alpine) + 1 круг

10. Юки Цунода (Alpha Tauri) + 1 круг

11. Кими Райкконен (Alfa Romeo) + 1 круг

12. Себастьян Феттель (Aston Martin) + 1 круг

13. Даниэль Риккардо (McLaren) + 1 круг

14. Эстебан Окон (Alpine) + 1 круг

15. Антонио Джовинацци (Alfa Romeo) + 1 круг

16. Мик Шумахер (Haas) + 2 круга

17. Николас Латифи (Williams) + 3 круга

18. Никита Мазепин (Haas) + 3 круга

19. Джордж Расселл (Williams) — сошел на 40-м круге

20. Пьер Гасли (Alpha Tauri) — сошел на 4-м круге

Ферстаппен занимает первое место в Кубке Конструкторов.