Ферстаппен победил на Гран-при Штирии, второе и третье места достались Mercedes
Очередной этап Формулы-1 в Австрии завершился победой пилота Red Bull Макса Хэммилтона. Нидерландец обошел обоих гонщиков Mercedes и впервые в карьере выиграл уже 4-ю гонку в сезоне.
Пилоты «трехлучевых» Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас заняли второе и третье место соответственно. Mercedes впервые с 2013 года не может выиграть на протяжении 4-х гонок. Серхио Перес из Red Bull был близок к подиуму, но в концовке немного отстал от финна.
Формула-1. Гран-при Штирии
1. Макс Ферстаппен (Red Bull)
2. Льюис Хэмилтон (Mercedes) +35.743
3. Валттери Боттас (Mercedes) + 46.907
4. Серхио Перес (McLaren) + 47.434
5. Ландо Норрис (McLaren) + 1 круг
6. Карлос Сайнс-младший (Ferrari) + 1 круг
7. Шарль Леклер (Ferrari) + 1 круг
8. Лэнс Стролл (Aston Martin) + 1 круг
9. Фернандо Алонсо (Alpine) + 1 круг
10. Юки Цунода (Alpha Tauri) + 1 круг
11. Кими Райкконен (Alfa Romeo) + 1 круг
12. Себастьян Феттель (Aston Martin) + 1 круг
13. Даниэль Риккардо (McLaren) + 1 круг
14. Эстебан Окон (Alpine) + 1 круг
15. Антонио Джовинацци (Alfa Romeo) + 1 круг
16. Мик Шумахер (Haas) + 2 круга
17. Николас Латифи (Williams) + 3 круга
18. Никита Мазепин (Haas) + 3 круга
19. Джордж Расселл (Williams) — сошел на 40-м круге
20. Пьер Гасли (Alpha Tauri) — сошел на 4-м круге
Ферстаппен занимает первое место в Кубке Конструкторов.