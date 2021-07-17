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Ферстаппен показал лучшее время на второй практике в Великобритании

Ferrari досталось второе и третье места
Автоспорт Формула-1
17:43
Ферстаппен показал лучшее время на второй практике в Великобритании
Макс Ферстаппен / фото - F1

В Сильверстоуне завершилась вторая свободная практика Гран-при Великобритании. По ее итогам лучший результат показал лидер общего зачета, пилот Red Bull Макс Ферстаппен. Вторым стал гонщик Ferrari Шарль Леклер. Тройку лидеров замкнул напарник Леклера, Карлос Сайнс-младший.

1. Макс Ферстаппен (Red Bull) – 1.29,902 (23 круга)

2. Шарль Леклер (Ferrari) +0,375 (30)

3. Карлос Сайнс (Ferrari) +0,605 (29)

4. Эстебан Окон (Alpine) +0,805 (31)

5. Серхио Перес (Red Bull) +0,898 (27)

6. Ландо Норрис (McLaren) +1,128 (24)

7. Даниэль Риккардо (McLaren) +1,132 (23)

8. Льюис Хэмилтон (Mercedes) +1,229 (27)

9. Валттери Боттас (Mercedes) +1,278 (27)

10. Пьер Гасли (Alpha Tauri) +1,286 (31)

11. Джордж Расселл (Williams) +1,335 (24)

12. Антонио Джовинацци (Alfa Romeo) +1,361 (29)

13. Фернандо Алонсо («Альпин») +1,387 (27)

14. Кими Райкконен (Alfa Romeo) +1,426 (26)

15. Николас Латифи (Williams) +1,435 (30)

16. Юки Цунода (Alpha Tauri) +1,502 (32)

17. Себастьян Феттель (Aston Mrtin) +1,691 (33)

18. Ланс Стролл (Aston Mrtin) +2,139 (31)

19. Никита Мазепин (Haas) +2,572 (31)

20. Мик Шумахер (Haas) +4,115 (28)

17 июля также пройдет первый спринт сезона Формулы-1.

Квалификацию выиграл семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон.

 

Антон Кривенко
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Теги

Макс Ферстаппен Red Bull

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