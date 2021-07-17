Ферстаппен показал лучшее время на второй практике в Великобритании
В Сильверстоуне завершилась вторая свободная практика Гран-при Великобритании. По ее итогам лучший результат показал лидер общего зачета, пилот Red Bull Макс Ферстаппен. Вторым стал гонщик Ferrari Шарль Леклер. Тройку лидеров замкнул напарник Леклера, Карлос Сайнс-младший.
1. Макс Ферстаппен (Red Bull) – 1.29,902 (23 круга)
2. Шарль Леклер (Ferrari) +0,375 (30)
3. Карлос Сайнс (Ferrari) +0,605 (29)
4. Эстебан Окон (Alpine) +0,805 (31)
5. Серхио Перес (Red Bull) +0,898 (27)
6. Ландо Норрис (McLaren) +1,128 (24)
7. Даниэль Риккардо (McLaren) +1,132 (23)
8. Льюис Хэмилтон (Mercedes) +1,229 (27)
9. Валттери Боттас (Mercedes) +1,278 (27)
10. Пьер Гасли (Alpha Tauri) +1,286 (31)
11. Джордж Расселл (Williams) +1,335 (24)
12. Антонио Джовинацци (Alfa Romeo) +1,361 (29)
13. Фернандо Алонсо («Альпин») +1,387 (27)
14. Кими Райкконен (Alfa Romeo) +1,426 (26)
15. Николас Латифи (Williams) +1,435 (30)
16. Юки Цунода (Alpha Tauri) +1,502 (32)
17. Себастьян Феттель (Aston Mrtin) +1,691 (33)
18. Ланс Стролл (Aston Mrtin) +2,139 (31)
19. Никита Мазепин (Haas) +2,572 (31)
20. Мик Шумахер (Haas) +4,115 (28)
17 июля также пройдет первый спринт сезона Формулы-1.
Квалификацию выиграл семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон.
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