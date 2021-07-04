Ферстаппен в доминирующей манере выиграл Гран-при Австрии и увеличил отрыв в личном зачете
Ферстаппен прокомментировал победу на Гран-при Австрии
Пилот Red Bull заявил, что его машина ехала как по рельсах
Макс Ферстаппен / Фото: пресс-служба Формулы-1
Пилот Red Bull Макс Ферстаппен прокомментировал победу на Гран-при Австрии:
«Честно говоря, сегодня все прошло просто невероятным образом! Машина работала потрясающе, ехала как по рельсам! Управлять ей было одно удовольствие – причем на каждом комплекте шин. Да, перед началом уик-энда мы считались фаворитами, но довести дело до конца в любом случае непросто. Команда здорово поработала, два этих уик-энда прошли невероятным образом».
В Австрии Ферстаппен впервые в карьере собрал Большой шлем – стартовал с поула, лидировал всю гонку и установил лучший круг.
Комментарии 0