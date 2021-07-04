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Ферстаппен прокомментировал победу на Гран-при Австрии

Пилот Red Bull заявил, что его машина ехала как по рельсах
Автоспорт Формула-1
18:24
Ферстаппен прокомментировал победу на Гран-при Австрии
Макс Ферстаппен / Фото: пресс-служба Формулы-1

Пилот Red Bull Макс Ферстаппен прокомментировал победу на Гран-при Австрии:

«Честно говоря, сегодня все прошло просто невероятным образом! Машина работала потрясающе, ехала как по рельсам! Управлять ей было одно удовольствие – причем на каждом комплекте шин. Да, перед началом уик-энда мы считались фаворитами, но довести дело до конца в любом случае непросто. Команда здорово поработала, два этих уик-энда прошли невероятным образом».

В Австрии Ферстаппен впервые в карьере собрал Большой шлем – стартовал с поула, лидировал всю гонку и установил лучший круг.

Источник: sports.ru Сергей Остапенко
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Макс Ферстаппен Red Bull

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