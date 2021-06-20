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Ферстаппен: «Решение пойти на тактику с двумя пит-стопами себя оправдало»

Гонщик Red Bull подвел итоги Гран-при Франции
Автоспорт Формула-1
19:55
Ферстаппен: «Решение пойти на тактику с двумя пит-стопами себя оправдало»
Макс Ферстаппен / фото - AFP

Пилот Red Bull Макс Ферстаппен подвел итоги Гран-при Франции, на котором сумел одержать победу, обогнав Льюиса Хэмилтона на последних кругах гонки.

Голландца цитирует Sky Sports:

«Понравилась мне гонка и борьба? Ну, в конце заезда – да (смеется). Поначалу было очень тяжело из-за ветра. То есть на одном круге баланс машины мог быть абсолютно нормальным, а уже на следующем она начинала скользить в каждом повороте.

Учитывая ситуацию с шинами, мы приняли решение пойти на тактику с двумя пит-стопами – к счастью, это решение себя оправдало. Нам пришлось серьезно потрудиться ради этого результата, но от этого победа стала еще приятнее».

Макс Ферстаппен был признан гонщиком дня по итогам Гран-при Франции.

Рене Тер Велде
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Red Bull Макс Ферстаппен Льюис Хэмилтон

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