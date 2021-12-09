Маси рассказал, какие санкции будут применены к Ферстаппену, если он намерено выбьет Хэмилтона
Ферстаппен считает несправедливым штраф, который ему дали на Гран-при Саудовской Аравии
Пилот Red Bull получил 10 секунд за столкновение с Льюисом Хэмилтоном
Фото: пресс-служба Red Bull
Пилот Red Bull Макс Ферстаппен признался, что считает несправедливым 10-секундный штраф, который ему выписали стюарды за столкновение с Льюисом Хэмилтоном на Гран-при Саудовской Аравии. Слова 24-летнего гонщика приводит RaceFans:
«Очевидно, что правила не применяются ко всем в равной степени. Потому что посмотрите на то, как я оборонял позицию и еще двое ребят во время гонки. Они не получили даже предупреждения.
Я не понимаю такое. Я думал, что действовал жестко, но мне не кажется, что мои действия заслуживали наказания. Двое других ребят действовали также, но их не наказали. Наказывают лишь меня. Я этого не понимаю.
Хэмилтон выталкивал меня с трассы. Он даже посмотрел на меня, когда мне пришлось выехать за пределы трассы. И его за это лишь предупредили».
Напомним, ранее Майкл Маси рассказал, какие санкции будут применены к Ферстаппену, если он выбьет Хэмилтона на последнем Гран-при сезона в Абу-Даби.
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