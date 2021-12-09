Ферстаппен считает несправедливым штраф, который ему дали на Гран-при Саудовской Аравии

Фото: пресс-служба Red Bull

Пилот Red Bull Макс Ферстаппен признался, что считает несправедливым 10-секундный штраф, который ему выписали стюарды за столкновение с Льюисом Хэмилтоном на Гран-при Саудовской Аравии. Слова 24-летнего гонщика приводит RaceFans:

Я не понимаю такое. Я думал, что действовал жестко, но мне не кажется, что мои действия заслуживали наказания. Двое других ребят действовали также, но их не наказали. Наказывают лишь меня. Я этого не понимаю.

Хэмилтон выталкивал меня с трассы. Он даже посмотрел на меня, когда мне пришлось выехать за пределы трассы. И его за это лишь предупредили».