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Ферстаппен: «Соперники извлекут выводы из ошибок, так что ожидаю борьбы»

Пилот Red Bull – о предстоящем Гран-при Австрии
Автоспорт Формула-1
1 июля 22:24
Ферстаппен: «Соперники извлекут выводы из ошибок, так что ожидаю борьбы»
Макс Ферстаппен / Фото: twitter.com/redbullracing

Пилот Red Bull Макс Ферстаппен признался, что ожидает борьбы на Гран-при Австрии. Напомним, что на Гран-при Штирии Ферстаппен добыл четвертую победу в сезоне.

Слова нидерландца приводит официальный сайт Ф-1:

Я ожидаю, что борьба будет плотнее. В Формуле-1 нет гарантий, и мы должны прибавлять.

Было здорово увидеть болельщиков, и уик-энд принес много удовольствия, но это не гарантия, что он повторится, понимаете? Нужно сделать все возможное, чтобы с более мягкими шинами болид вновь работал хорошо, необходимо подобрать баланс. И, конечно, соперники извлекут выводы из ошибок на прошлой неделе.

Отметим, что Ферстаппен является лидером общего зачета чемпионата.

Олег Шумейко-младший
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Макс Ферстаппен Гран-при Австрии Red Bull

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