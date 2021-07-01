Ферстаппен: «Соперники извлекут выводы из ошибок, так что ожидаю борьбы»

Макс Ферстаппен / Фото: twitter.com/redbullracing

Пилот Red Bull Макс Ферстаппен признался, что ожидает борьбы на Гран-при Австрии. Напомним, что на Гран-при Штирии Ферстаппен добыл четвертую победу в сезоне.



Слова нидерландца приводит официальный сайт Ф-1:

Было здорово увидеть болельщиков, и уик-энд принес много удовольствия, но это не гарантия, что он повторится, понимаете? Нужно сделать все возможное, чтобы с более мягкими шинами болид вновь работал хорошо, необходимо подобрать баланс. И, конечно, соперники извлекут выводы из ошибок на прошлой неделе.