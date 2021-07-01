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Ферстаппен: «Соперники извлекут выводы из ошибок, так что ожидаю борьбы»
Пилот Red Bull – о предстоящем Гран-при Австрии
Макс Ферстаппен / Фото: twitter.com/redbullracing
Пилот Red Bull Макс Ферстаппен признался, что ожидает борьбы на Гран-при Австрии. Напомним, что на Гран-при Штирии Ферстаппен добыл четвертую победу в сезоне.
Слова нидерландца приводит официальный сайт Ф-1:
Я ожидаю, что борьба будет плотнее. В Формуле-1 нет гарантий, и мы должны прибавлять.
Было здорово увидеть болельщиков, и уик-энд принес много удовольствия, но это не гарантия, что он повторится, понимаете? Нужно сделать все возможное, чтобы с более мягкими шинами болид вновь работал хорошо, необходимо подобрать баланс. И, конечно, соперники извлекут выводы из ошибок на прошлой неделе.
Отметим, что Ферстаппен является лидером общего зачета чемпионата.
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