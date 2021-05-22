Ферстаппен стал лучшим в третьей практике Гран-при Монако-2021
Нидерландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен показал лучшее время в третьей свободной практике пятого в сезоне этапа Формулы-1 – Гран-при Монако. Голландец проехал лучший круг за 1 минуту 11,294 секунды.
Вторым стал испанец Карлос Сайнс из Ferrari (+0,047), а третьим – его напарник монегаск Шарль Леклер (+0,258).
Гран-при Монако. Монте-Карло. 3-я практика.
1. Макс Ферстаппен (Red Bull) – 1.11,294 (19 кругов)
2. Карлос Сайнс (Ferrari) +0,047 (28)
3. Шарль Леклер (Ferrari) +0,258 (27)
4. Валттери Боттас (Mercedes) +0,471 (21)
5. Серхио Перес (Red Bull) +0,523 (18)
6. Ландо Норрис (McLaren) +0,694 (20)
7. Льюис Хэмилтон (Mercedes) +0,726 (20)
8. Кими Райкконен (Alfa Romeo) +1,004 (25)
9. Пьер Гасли (Alpha Tauri) +1,063 (28)
10. Себастьян Феттель (Aston Martin) +1,243 (24)
11. Антонио Джовинацци (Alfa Romeo) +1,245 (21)
12. Ланс Стролл (Aston Martin) +1,406 (22)
13. Даниэль Риккардо (McLaren) +1,665 (25)
14. Мик Шумахер (Haas) +1,845 (21)
15. Фернандо Алонсо (Alpine) +2,035 (19)
16. Никита Мазепин (Haas) +2,096 (20)
17. Джордж Расселл (Williams) +2,153 (29)
18. Николас Латифи (Williams) +2,181 (22)
19. Юки Цунода (Alpha Tauri) +2,228 (30)
20. Эстебан Окон (Alpine) +2,320 (18)
Гонщик Red Bull Макс Ферстаппен не исключил, что проведет в нынешней команде оставшуюся часть карьеры.
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