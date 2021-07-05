Ферстаппен стал самым молодым пилотом в истории Формулы-1 с 50 попаданиями на подиум

Ранее рекорд принадлежал Феттелю



Макс Ферстаппен / фото - Getty Images

Макс Ферстаппен (Red Bull) стал самым молодым гонщиком в истории Формулы-1, которому покорилась отметка в 50 попаданий на подиум.

Ферстаппен в 50-й раз за карьеру в Формуле-1 попал на подиум на Гран-при Австрии, который ему удалось выиграть. Голландцу удалось достичь отметки в 50 попаданий в топ-3 в возрасте 23 лет и 277 дней.

Ранее рекорд принадлежал Себастьяну Феттелю – четырехкратный чемпион в 50-й раз попал на подиум в возрасте 25 лет и 327 дней.

Всего в истории Формуле-1 до отметки в 50 попаданий на подиум добралось 17 гонщиков.

Пилоты, достигшие отметки в 50 подиумов в Формуле-1 в наиболее юном возрасте

1. Макс Ферстаппен – 23 года 277 дней

2. Себастьян Феттель – 25,327

3. Фернандо Алонсо – 27,61

4. Льюис Хэмилтон – 28,76

5. Михаэль Шумахер – 28,163

6. Кими Райкконен – 28,172

Макс Ферстаппен прокомментировал победу на Гран-при Австрии.