Ферстаппен стал самым молодым пилотом в истории Формулы-1 с 50 попаданиями на подиум
Макс Ферстаппен (Red Bull) стал самым молодым гонщиком в истории Формулы-1, которому покорилась отметка в 50 попаданий на подиум.
Ферстаппен в 50-й раз за карьеру в Формуле-1 попал на подиум на Гран-при Австрии, который ему удалось выиграть. Голландцу удалось достичь отметки в 50 попаданий в топ-3 в возрасте 23 лет и 277 дней.
Ранее рекорд принадлежал Себастьяну Феттелю – четырехкратный чемпион в 50-й раз попал на подиум в возрасте 25 лет и 327 дней.
Всего в истории Формуле-1 до отметки в 50 попаданий на подиум добралось 17 гонщиков.
Пилоты, достигшие отметки в 50 подиумов в Формуле-1 в наиболее юном возрасте
1. Макс Ферстаппен – 23 года 277 дней
2. Себастьян Феттель – 25,327
3. Фернандо Алонсо – 27,61
4. Льюис Хэмилтон – 28,76
5. Михаэль Шумахер – 28,163
6. Кими Райкконен – 28,172
Макс Ферстаппен прокомментировал победу на Гран-при Австрии.
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