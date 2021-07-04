Ферстаппен увеличил отрыв от Хэмилтона до 32 очков, Red Bull вновь уехал от Mercedes

Обновленное положение в личном зачете и Кубке Конструкторов

Макс Ферстаппен / Фото: twitter.com/redbullracing

Завершился Гран-при Австрии.



Пилот Red Bull Макс Ферстаппен, который выиграл пятую гонку в сезоне, увеличил отрыв в личном зачете от семикратного чемпиона Ф-1 Льюиса Хэмилтона, а Mercedes британца отстал от «быков» уже на 44 очка.

Пилот McLaren Ландо Норрис вплотную приблизился к второму гонщику австрийцев Серхио Пересу, которого на Red Bull Ring Норрис выдавил за границы трассы.

Положение в личном зачете после девяти этапов Гран-при

1. Макс Ферстаппен (Red Bull) – 182 очка

2. Льюис Хэмилтон (Mercedes) – 150

3. Серхио Перес (Red Bull) – 104

4. Ландо Норрис (McLaren) – 101

5. Валттери Боттас (Mercedes) – 92

6. Шарль Леклер (Ferrari) – 62

7. Карлос Сайнс (Ferrari) – 60

8. Даниэль Риккардо (McLaren) – 40

9. Пьер Гасли (Alpha Tauri) – 39

10. Себастьян Феттель (Aston Martin) – 30

11. Фернандо Алонсо (Alpine) – 20

12. Ланс Стролл (Aston Martin) – 14

13. Эстебан Окон (Alpine) – 12

14. Юки Цунода (Alpha Tauri) – 9

15. Кими Райкконен (Alfa Romeo) – 1

16. Антонио Джовинацци (Alfa Romeo) – 1

17. Джордж Расселл (Williams) – 0

18. Мик Шумахер (Haas) – 0

19. Никита Мазепин (Haas) – 0

20. Николас Латифи (Williams) – 0

Положение команд в Кубке конструкторов

1. Red Bull – 286 очков

2. Mercedes – 242

3. McLaren – 141

4. Ferrari – 122

5. Alpha Tauri – 48

6. Aston Martin – 44

7. Alpine – 32

8. Alfa Romeo – 2

9. Williams – 0

10. Haas – 0