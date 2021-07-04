Ферстаппен увеличил отрыв от Хэмилтона до 32 очков, Red Bull вновь уехал от Mercedes
Завершился Гран-при Австрии.
Пилот Red Bull Макс Ферстаппен, который выиграл пятую гонку в сезоне, увеличил отрыв в личном зачете от семикратного чемпиона Ф-1 Льюиса Хэмилтона, а Mercedes британца отстал от «быков» уже на 44 очка.
Пилот McLaren Ландо Норрис вплотную приблизился к второму гонщику австрийцев Серхио Пересу, которого на Red Bull Ring Норрис выдавил за границы трассы.
Положение в личном зачете после девяти этапов Гран-при
1. Макс Ферстаппен (Red Bull) – 182 очка
2. Льюис Хэмилтон (Mercedes) – 150
3. Серхио Перес (Red Bull) – 104
4. Ландо Норрис (McLaren) – 101
5. Валттери Боттас (Mercedes) – 92
6. Шарль Леклер (Ferrari) – 62
7. Карлос Сайнс (Ferrari) – 60
8. Даниэль Риккардо (McLaren) – 40
9. Пьер Гасли (Alpha Tauri) – 39
10. Себастьян Феттель (Aston Martin) – 30
11. Фернандо Алонсо (Alpine) – 20
12. Ланс Стролл (Aston Martin) – 14
13. Эстебан Окон (Alpine) – 12
14. Юки Цунода (Alpha Tauri) – 9
15. Кими Райкконен (Alfa Romeo) – 1
16. Антонио Джовинацци (Alfa Romeo) – 1
17. Джордж Расселл (Williams) – 0
18. Мик Шумахер (Haas) – 0
19. Никита Мазепин (Haas) – 0
20. Николас Латифи (Williams) – 0
Положение команд в Кубке конструкторов
1. Red Bull – 286 очков
2. Mercedes – 242
3. McLaren – 141
4. Ferrari – 122
5. Alpha Tauri – 48
6. Aston Martin – 44
7. Alpine – 32
8. Alfa Romeo – 2
9. Williams – 0
10. Haas – 0
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