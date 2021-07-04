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Ферстаппен в доминирующей манере выиграл Гран-при Австрии и увеличил отрыв в личном зачете

Льюис Хэмилтон из-за технических проблем не попал на подиум
Автоспорт Формула-1
17:36
Ферстаппен в доминирующей манере выиграл Гран-при Австрии и увеличил отрыв в личном зачете
Макс Ферстаппен / Фото: пресс-служба Формулы-1

Пилот Red Bull Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Австрии. Лидер общего зачета стартовал с поул-позиции и ни разу за гонку не отдал лидерство. Вторым финишировал Валттери Боттас из Mercedes, третьим – Ландо Норрис, который провел прекрасную гонку после отличного выступления в квалификации.

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон долгое время ехал вторым, однако из-за технических проблем откатился на четвертое место.

На старте гонки все пилоты лидирующей группы сохранили свои позиции (Ферстаппен-Норрис-Перес-Хэмилтон-Боттас), однако затем Серхио Перес, при попытке обогнать Норриса, выехал за пределы трассы и откатился в середину пелотона, Норрис же получил пятисекундный штраф. На 20 круге Хэмилтон обошел Ландо, и сразу же в радиопереговорах похвалил соотечественника: «Ландо – отличный гонщик».

Тем временем Ферстаппен только наращивал свое преимущество. Хэмилтон шел вторым, но не оказывал никакого давления на лидера гонки. В районе 50-го круга у Льюиса возникли технические проблемы, после чего команда разрешила Боттасу обогнать его, затем это же сделал Норрис.

Преимущество Ферстаппена только росло. Задел почти в 30 секунд перед Боттасом позволил ему заехать на «бесплатный» пит-стоп, а затем установить лучший круг гонки. Таким образом, Ферстаппен собрал Большой шлем – стартовал с поула, лидировал всю гонку и установил лучший круг. Это первый подобный случай в его карьере!

23-летний пилот выиграл третью гонку подряд и пятую в сезоне, увеличив отрыв от Хэмилтона в личном зачете до 32-х очков. Также Red Bull укрепил лидерство в Кубке конструкторов, где теперь разница между ними и Mercedes составляет 44 балла.

Что еще было интересного? Пожалуй, главная драма развернулась с Джорджом Расселом, который провел феноменальную квалификацию. Стартовав в гонке восьмым, британец очень скоро выпал из очковой зоны, но в ходе гонки вышел на 10-е место, которое удерживал практически до конца Гра-при. Лишь на 68-м круге Рассела обогнал Фернандо Алонсо, лишив британца и Williams первых очков в сезоне.

Полные результаты гонки:

1. Макс Ферстаппен (Red Bull) – 71 круг

2. Валттери Боттас (Mercedes) +17,973

3. Ландо Норрис (McLAren) +20,019

4. Льюис Хэмилтон (Mercedes) +26,452

5. Карлос Сайнс (Ferrari) +57,144

6. Серхио Перес (Red Bull) +57,915

7. Даниэль Риккардо (McLaren) +1.00,395

8. Шарль Леклер (Ferrari) +1.01,195

9. Пьер Гасли (AlphaTauri) +1.01,844

10. Фернандо Алонсо (Alpine) +1 круг

11. Джордж Расселл (Williams) +1 круг

12. Юки Цунода (AlphaTauri) +1 круг

13. Ланс Стролл (Aston Martin) +1 круг

14. Антонио Джовинацци (Alfa Romeo) +1 круг

15. Николас Латифи (Williams) +1 круг

16. Кими Райкконен (Alfa Romeo) +1 круг

17. Себастьян Феттель (Aston Martin) +1 круг

18. Мик Шумахер (Haas) +2 круга

19. Никита Мазепин (Haas )+2 круга

Сошел:

Эстебан Окон ( Alpine)


Источник: XSPORT.ua Сергей Остапенко
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Теги

Макс Ферстаппен Валттери Боттас Ландо Норрис Льюис Хэмилтон

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