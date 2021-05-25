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Ферстаппен: «В последние годы Хэмилтону не приходилось по-настоящему сражаться за титул»

Гонщик Red Bull – о психологическом давлении в противостоянии с Хэмилтоном
Автоспорт Формула-1
20:30
Ферстаппен: «В последние годы Хэмилтону не приходилось по-настоящему сражаться за титул»
Макс Ферстаппен / фото - watchilove.com

Пилот Red Bull Макс Ферстаппен рассказал о том, готов ли к психологическому давлению и различным играм в противостоянии с Льюисом Хэмилтоном в борьбе за титул в нынешнем сезоне.

Цитирует голландца портал racingnews365:

«Мне кажется, что все это чушь. Я достаточно устойчив психологически и знаю, что должен делать, чтобы победить.

Более того, в последние годы Хэмилтону не приходилось по-настоящему сражаться за титул. Потому что с Себастьяном Феттелем это было не в полной мере настоящее сражение за титул. В любом случае, каждый может говорить что хочет. Я знаю, что должен быть быстр, и я жду шанса по-настоящему побороться за титул. Мы, как команда, должны продолжать давить на Mercedes, если мы хотим, чтобы соперники допускали ошибки».

Макс Ферстаппен поделился эмоциями после победы на Гран-при Монако.

Рене Тер Велде
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Льюис Хэмилтон Red Bull Макс Ферстаппен

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