Ферстаппен: «В последние годы Хэмилтону не приходилось по-настоящему сражаться за титул»

Макс Ферстаппен / фото - watchilove.com

Пилот Red Bull Макс Ферстаппен рассказал о том, готов ли к психологическому давлению и различным играм в противостоянии с Льюисом Хэмилтоном в борьбе за титул в нынешнем сезоне.

Цитирует голландца портал racingnews365:

Более того, в последние годы Хэмилтону не приходилось по-настоящему сражаться за титул. Потому что с Себастьяном Феттелем это было не в полной мере настоящее сражение за титул. В любом случае, каждый может говорить что хочет. Я знаю, что должен быть быстр, и я жду шанса по-настоящему побороться за титул. Мы, как команда, должны продолжать давить на Mercedes, если мы хотим, чтобы соперники допускали ошибки».