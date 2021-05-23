Ферстаппен впервые стал лидером общего зачета Формулы-1

Red Bull возглавил Кубок конструкторов спустя 7 лет

Макс Ферстаппен / фото - usatoday.com

Гонщик Red Bull Макс Ферстаппен одержал победу на Гран-при Монако и стал лидером чемпионата.

После пяти этапов 2021 года голландец опережает Льюиса Хэмилтона из Mercedes на четыре очка. Ферстаппен в 12-й раз победил в гонке Формулы-1 и впервые в карьере возглавил личный зачет.

Red Bull лидирует и в Кубке конструкторов – Mercedes отстает на один балл. Австрийцы не выходили в лидеры чемпионата с конца 2013 года, когда они взяли оба титула с Себастьяном Феттелем.

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