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Ферстаппен выиграл первую практику Гран-при Венгрии, два Mercedes расположились следом за пилотом Red Bull

Алонсо отметил недавний юбилей шестым местом в тренировке
Автоспорт Формула-1
14:30
Ферстаппен выиграл первую практику Гран-при Венгрии, два Mercedes расположились следом за пилотом Red Bull
Болид Макса Ферстаппена / Фото: Getty Images

Начался уик-энд Гран-при Венгрии.

В первой свободной практике на «Хунгароринге» лидер личного зачета Макс Ферстаппен на Red Bull показал лучшее время, а пилоты Mercedes Валттери Боттас и Льюис Хэмилтон дополнили первую тройку. Отметим также и двукратного чемпиона Ф-1 Фернандо Алонсо, который после недавнего юбилея забрался на высокую 6-ю строчку.

Первая практика Гран-при Венгрии

1. Макс Ферстаппен (Red Bull) – 1.17,555 (21 круг)

2. Валттери Боттас (Mercedes) +0,061 (26)

3. Льюис Хэмилтон (Mercedes) +0,167 (25)

4. Карлос Сайнс (Ferrari) +0,560 (24)

5. Пьер Гасли (Alpha Tauri) +0,626 (27)

6. Фернандо Алонсо (Alpine) +0,830 (26)

7. Шарль Леклер (Ferrari) +0,836 (23)

8. Серхио Перес (Red Bull) +0,911 (20)

9. Ландо Норрис (McLaren) +1,094 (26)

10. Ланс Стролл (Aston Martin) +1,200 (25)

11. Эстебан Окон (Alpine) +1,210 (26)

12. Юки Цунода (Alpha Tauri) +1,215 (18)

13. Себастьян Феттель (Aston Martin) +1,434 (22)

14. Даниэль Риккардо (McLaren) +1,710 (27)

15. Джордж Расселл (Williams) +2,169 (24)

16. Николас Латифи (Williams) +2,269 (24)

17. Мик Шумахер (Haas) +2,828 (26)

18. Роберт Кубица (Alfa Romeo) +3,084 (23)

19. Никита Мазепин (Haas) +3,437 (23)

20. Антонио Джовинацци (Alfa Romeo) +4,334 (5)

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Олег Шумейко-младший
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Теги

Фернандо Алонсо Макс Ферстаппен Льюис Хэмилтон Валттери Боттас

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