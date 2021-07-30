Ферстаппен выиграл первую практику Гран-при Венгрии, два Mercedes расположились следом за пилотом Red Bull
Начался уик-энд Гран-при Венгрии.
В первой свободной практике на «Хунгароринге» лидер личного зачета Макс Ферстаппен на Red Bull показал лучшее время, а пилоты Mercedes Валттери Боттас и Льюис Хэмилтон дополнили первую тройку. Отметим также и двукратного чемпиона Ф-1 Фернандо Алонсо, который после недавнего юбилея забрался на высокую 6-ю строчку.
Первая практика Гран-при Венгрии
1. Макс Ферстаппен (Red Bull) – 1.17,555 (21 круг)
2. Валттери Боттас (Mercedes) +0,061 (26)
3. Льюис Хэмилтон (Mercedes) +0,167 (25)
4. Карлос Сайнс (Ferrari) +0,560 (24)
5. Пьер Гасли (Alpha Tauri) +0,626 (27)
6. Фернандо Алонсо (Alpine) +0,830 (26)
7. Шарль Леклер (Ferrari) +0,836 (23)
8. Серхио Перес (Red Bull) +0,911 (20)
9. Ландо Норрис (McLaren) +1,094 (26)
10. Ланс Стролл (Aston Martin) +1,200 (25)
11. Эстебан Окон (Alpine) +1,210 (26)
12. Юки Цунода (Alpha Tauri) +1,215 (18)
13. Себастьян Феттель (Aston Martin) +1,434 (22)
14. Даниэль Риккардо (McLaren) +1,710 (27)
15. Джордж Расселл (Williams) +2,169 (24)
16. Николас Латифи (Williams) +2,269 (24)
17. Мик Шумахер (Haas) +2,828 (26)
18. Роберт Кубица (Alfa Romeo) +3,084 (23)
19. Никита Мазепин (Haas) +3,437 (23)
20. Антонио Джовинацци (Alfa Romeo) +4,334 (5)
Ферстаппен объяснил, почему за их с Хэмилтоном инцидент семикратный чемпион Ф-1 заслуживал более сурового наказания.
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