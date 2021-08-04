Ферстаппен: «Я быстрее Хэмилтона – абсолютно уверен в этом»

Гонщик Red Bull сравнил себя с пилотом Mercedes



Макс Ферстаппен / фото - f1-gate.com

Пилот Red Bull Макс Ферстаппен в интервью De Telegraaf признался, что считает себя более сильным гонщиком, чем действующий чемпион и лидер Формулы-1 Льюис Хэмилтон из Mercedes.

«Я смотрю на это таким образом: я по-прежнему могу ехать быстрее в любой машине. Абсолютно уверен, что я быстрее Льюиса. Для меня такой ход мыслей работает очень хорошо. Если я не считаю так, то лучше остаться дома».

Нидерландский гонщик рассказал о текущем раскладе сил, а также объяснил, как выступления Валттери Боттаса и Серхио Переса помогают оценить скорость болидов Mercedes и Red Bull:

«Думаю, в начале сезона машины были равны. Теперь Mercedes вновь оказался немного впереди, и нам нужно как минимум сравняться – тогда я смогу сделать разницу. К примеру, в Венгрию Mercedes привез новое днище. Возможно, проще понять ситуацию, если посмотреть на вторых гонщиков. Льюис и Валттери обычно достаточно близки друг к другу в квалификации – это означает, что болид работает хорошо. У нас все по-другому. Если с машиной все в порядке, Чеко демонстрирует скорость. Однако в Венгрии нам было тяжело. Он квалифицировался четвертым, но отстал на шесть десятых. Это показывает, насколько большим является разрыв».

Итоги Гран-при Венгрии.