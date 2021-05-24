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Ферстаппен: «Я впервые попал на подиум Гран-при Монако, а победа – действительно особенное событие»

Голландский гонщик не скрывает эмоций после триумфа

Автоспорт Формула-1
09:21
Ферстаппен: «Я впервые попал на подиум Гран-при Монако, а победа – действительно особенное событие»
Макс Ферстаппен / Фото - newsboys24
Пилот Red Bull Макс Ферстаппен поделился эмоциями после победы на Гран-при Монако.

Цитирует голландца BBC F1.

«Победа в Монако – это действительно особенное событие. К тому же я впервые попал на подиум Гран-при Монако. Потрясающая гонка. Очень много кругов, нужно постоянно сохранять предельную концентрацию, это здорово. Никогда не знаешь, что может случиться. Самое главное – правильно работать с шинами и найти подходящий момент для пит-стопа. Другие решили поехать в боксы раньше нас, поэтому нам было немного проще. Но в целом мы контролировали ситуацию. Каждый хочет выиграть Гран-при Монако. Помню, как еще в детстве мечтал об этом, так что сейчас я, разумеется, очень горжусь тем, что мы сделали. Но я также смотрю вперед – и нас ждет длинный сезон».


Напомним, Ферстаппен впервые попал на подиум в Монако. После пяти этапов 2021 года голландец опережает Льюиса Хэмилтона из Mercedes на четыре очка. Ферстаппен в 12-й раз победил в гонке Формулы-1 и впервые в карьере возглавил личный зачет.

Red Bull лидирует и в Кубке конструкторов – Mercedes отстает на один балл.
Владимир Кириченко
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Макс Ферстаппен Гран-при Монако Red Bull

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