Ферстаппен впервые стал лидером общего зачета Формулы-1
Ферстаппен: «Я впервые попал на подиум Гран-при Монако, а победа – действительно особенное событие»
Голландский гонщик не скрывает эмоций после триумфа
Макс Ферстаппен / Фото - newsboys24Пилот Red Bull Макс Ферстаппен поделился эмоциями после победы на Гран-при Монако.
Цитирует голландца BBC F1.
«Победа в Монако – это действительно особенное событие. К тому же я впервые попал на подиум Гран-при Монако. Потрясающая гонка. Очень много кругов, нужно постоянно сохранять предельную концентрацию, это здорово. Никогда не знаешь, что может случиться. Самое главное – правильно работать с шинами и найти подходящий момент для пит-стопа. Другие решили поехать в боксы раньше нас, поэтому нам было немного проще. Но в целом мы контролировали ситуацию. Каждый хочет выиграть Гран-при Монако. Помню, как еще в детстве мечтал об этом, так что сейчас я, разумеется, очень горжусь тем, что мы сделали. Но я также смотрю вперед – и нас ждет длинный сезон».
Напомним, Ферстаппен впервые попал на подиум в Монако. После пяти этапов 2021 года голландец опережает Льюиса Хэмилтона из Mercedes на четыре очка. Ферстаппен в 12-й раз победил в гонке Формулы-1 и впервые в карьере возглавил личный зачет.
Red Bull лидирует и в Кубке конструкторов – Mercedes отстает на один балл.