Хэмилтон вырвал у Ферстаппена победу в квалификации Гран-при Великобритании
Ферстаппен: «Зачем нужна вторая практика, если в ней нет смысла?»
Пилот Red Bull - о новом формате гоночного уик-энда
Макс Ферстаппен / фото - redbull.com
Лидер чемпионата мира Макс Ферстаппен считает новый формат гоночного уик-энда плохо продуманным, сообщает motorsport.
«Получается странно: ты выступаешь в квалификации, а затем в машине ничего нельзя поменять. После приходит время второй тренировки, а затем – квалификационной гонки. И я думаю: так может отказаться от второй практики, если в ней нет смысла?».
Организаторы Ф-1 посчитали, что вторая тренировка нужна будет командам для оценки износа шин, а режим закрытого парка активировала из-за опасения, что команды начнут готовить особые квалификационные настройки для машин.
«Все это странно – ты выступаешь в квалификации, в которой на карту ничего не поставлено. Ты не чувствуешь, что борешься за поул. Но, надеюсь, в спринте мы сможем атаковать».
Льюис Хэмилтон вырвал у Ферстаппена победу в квалификации Гран-при Великобритании.
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