Авария Ферстаппена и победа Хэмилтона – в видеообзоре Гран-при Великобритании
Ферстаппена выписали из больницы
У пилота Red Bull не обнаружили серьезных травм
Макс Ферстаппен / Фото: пресс-служба Red Bull
Пилот Red Bull Макс Ферстаппен после прохождения медицинского обследования был выписан из больницы, сообщает пресс-служба «быков».
У 23-летнего гонщика не было обнаружено серьезных травм.
Напомним, во время Гра-при Великобритании у Ферстаппена случился контакт с Льюисом Хэмилтоном, после которого он на скорости в более чем 200 км/ч вылетел с трассы.
После гонки Хэмилтон заявил, что авария Ферстаппена – это гоночный инцидент и извиняться перед Максом он не намерен.
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