Ферстаппена выписали из больницы

У пилота Red Bull не обнаружили серьезных травм

Макс Ферстаппен / Фото: пресс-служба Red Bull

Пилот Red Bull Макс Ферстаппен после прохождения медицинского обследования был выписан из больницы, сообщает пресс-служба «быков».

У 23-летнего гонщика не было обнаружено серьезных травм.

Напомним, во время Гра-при Великобритании у Ферстаппена случился контакт с Льюисом Хэмилтоном, после которого он на скорости в более чем 200 км/ч вылетел с трассы.

После гонки Хэмилтон заявил, что авария Ферстаппена – это гоночный инцидент и извиняться перед Максом он не намерен.