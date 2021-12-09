Феттель рассказал, из-за каких проблем Aston Martin не может бороться за место в лидерах
Феттель: «Искренни хочу, чтобы рекорд Шумахера устоял»
Бывший пилот Red Bull болеет за Макса Ферстаппена
Себастьян Феттель / фото - Getty Images
Пилот Aston Martin, и бывший гонщик Red Bull, Себастьян Феттель высказался о борьбе за титул между Максом Ферстаппеном и Льюисом Хэмилтоном. Цитирует Феттеля портал GP Fans.
«Михаэль всегда был моим кумиром. И по этой причине, вероятно, я не хочу, чтобы выиграл Льюис. Хотя правда в том, что они оба, и Льюис, и Макс, проводят очень сильный сезон и подходят к финальной гонке сезона, имея шанс на титул, поскольку в полной мере этого заслуживают.
В определенном смысле я буду рад, если рекорд Михаэля устоит, но даже если победит Льюис, лично для меня именно Михаэль будет оставаться величайшим гонщиком в истории.
Льюис может выиграть еще один, два, три, пять титулов, для меня это ничего не изменит. При этом мы хорошо ладим с Льюисом. Но нутром я хочу увидеть победу Макса – чтобы рекорд Михаэля устоял. Хотя головой я для себя четко понимаю – пусть победит сильнейший».
Напомним, Ферстаппен считает несправедливым штраф, который ему дали на Гран-при Саудовской Аравии.
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