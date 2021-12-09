Феттель: «Искренни хочу, чтобы рекорд Шумахера устоял»

Себастьян Феттель / фото - Getty Images

Пилот Aston Martin, и бывший гонщик Red Bull, Себастьян Феттель высказался о борьбе за титул между Максом Ферстаппеном и Льюисом Хэмилтоном. Цитирует Феттеля портал GP Fans.

В определенном смысле я буду рад, если рекорд Михаэля устоит, но даже если победит Льюис, лично для меня именно Михаэль будет оставаться величайшим гонщиком в истории.

Льюис может выиграть еще один, два, три, пять титулов, для меня это ничего не изменит. При этом мы хорошо ладим с Льюисом. Но нутром я хочу увидеть победу Макса – чтобы рекорд Михаэля устоял. Хотя головой я для себя четко понимаю – пусть победит сильнейший».