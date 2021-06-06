Феттель признан пилотом дня Гран-при Азербайджана
Феттель: «Мы никак не ожидали оказаться на подиуме»
По итогам Гран-при Азербайджана пилота Aston Martin признали гонщиком дня
Себастьян Феттель / Фото: twitter.com/F1
Пилот Aston Martin Себастьян Феттель прокомментировал итоги Гран-при Азербайджана, в котором он впервые в сезоне сумел подняться на подиум.
Слова четырехкратного чемпиона Ф-1 приводит BBC F1:
Для команды это большое событие. Мы смогли хорошо стартовать, отыграли несколько позиций, а также хорошо работали с шинами. На первом рестарте у нас был очень хороший темп – для меня все сработало блестяще, и я сумел отыграть еще две позиции.
Мы сумели сберечь шины, и именно в этом заключается секрет нашей скорости сегодня. В целом день прошел отлично. Я очень рад и за себя, и за команду. Здорово. Мы никак не ожидали оказаться на подиуме.
Напомним, что Феттеля признали пилотом дня на трассе в Баку.
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