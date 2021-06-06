Феттель: «Мы никак не ожидали оказаться на подиуме»

Себастьян Феттель / Фото: twitter.com/F1

Пилот Aston Martin Себастьян Феттель прокомментировал итоги Гран-при Азербайджана, в котором он впервые в сезоне сумел подняться на подиум.



Слова четырехкратного чемпиона Ф-1 приводит BBC F1:

Мы сумели сберечь шины, и именно в этом заключается секрет нашей скорости сегодня. В целом день прошел отлично. Я очень рад и за себя, и за команду. Здорово. Мы никак не ожидали оказаться на подиуме.