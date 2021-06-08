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Феттель – о Гран-при Азербайджана: «Нам нельзя превратить Ф-1 в искусственный спорт»

Четырехкратный чемпион Формулы-1 считает, что руководители перебарщивают с желанием создать шоу
Автоспорт Формула-1
10:29
Феттель – о Гран-при Азербайджана: «Нам нельзя превратить Ф-1 в искусственный спорт»
Себастьян Феттель / Фото: twitter.com/AstonMartinF1

Пилот Aston Martin Себастьян Феттель после Гран-при Азербайджана призвал не допустить превращения Формулы-1 в слишком искусственный вид спорта.

Напомним, что четырехкратный чемпион Ф-1 финишировал в Баку вторым и был признан гонщиком дня.

Себа цитирует PlanetF1:

В последнее время подобное происходит все чаще и чаще. В Формуле-1 думают, как создать шоу. Я надеюсь, что в будущем гонки будут более увлекательными. Думаю, что гонка получилась интересной, учитывая множество произошедших событий. Но нужно внимательно отнестись к подобным вещам, нам нельзя превратить Формулу-1 в искусственный спорт и потерять его корни.

Разбор Гран-при Азербайджана.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Себастьян Феттель Aston Martin Гран-при Азербайджана

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