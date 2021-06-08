Ферстаппен не смог, а Хэмилтон не захотел. Лидеры общего зачета отдали Пересу дебютную победу в Red Bull
Феттель – о Гран-при Азербайджана: «Нам нельзя превратить Ф-1 в искусственный спорт»
Четырехкратный чемпион Формулы-1 считает, что руководители перебарщивают с желанием создать шоу
Себастьян Феттель / Фото: twitter.com/AstonMartinF1
Пилот Aston Martin Себастьян Феттель после Гран-при Азербайджана призвал не допустить превращения Формулы-1 в слишком искусственный вид спорта.
Напомним, что четырехкратный чемпион Ф-1 финишировал в Баку вторым и был признан гонщиком дня.
Себа цитирует PlanetF1:
В последнее время подобное происходит все чаще и чаще. В Формуле-1 думают, как создать шоу. Я надеюсь, что в будущем гонки будут более увлекательными. Думаю, что гонка получилась интересной, учитывая множество произошедших событий. Но нужно внимательно отнестись к подобным вещам, нам нельзя превратить Формулу-1 в искусственный спорт и потерять его корни.
Комментарии 0