Перес вышел на третье место в общем зачете, Red Bull увеличил отрыв от Mercedes
Феттель признан пилотом дня Гран-при Азербайджана
Четырехкратный чемпион Ф-1 после старта с 11-й позиции на старте финишировал вторым
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Себастьян Феттель / Фото: twitter.com/F1
Пилот Aston Martin Себастьян Феттель был признан лучшим гонщиком дня по итогам Гран-при Азербайджана.
S E B#AzerbaijanGP #F1DriverOfTheDay pic.twitter.com/C0H8lHfs5p— Formula 1 (@F1) June 6, 2021
На этапе Гран-при в Баку четырехкратный чемпион Ф-1 сумел финишировать вторым, стартовав с 11-й позиции. Другой пилот Aston Martin Лэнс Стролл попал в аварию и не сумел завершить гонку.
В общем зачете Себ вышел на девятое место, а его коллектив – шестой в Кубке Конструкторов.
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