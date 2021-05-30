Феттель: «Раньше я пытался обгонять людей даже в супермаркете»

Четырехкратный чемпион Формулы-1 рассказал, что любовь к гонкам иногда доводила до абсурда

Себастьян Феттель / Фото: twitter.com/astonmartinf1

Пилот Aston Martin Себастьян Феттель рассказал, почему он все еще остается в «Королеве автоспорта», несмотря на критику со стороны болельщиков.



Слова четырехкратного чемпиона Ф-1 приводит DAZN:

Было время, когда я пытался обгонять людей даже в супермаркете. Доходило до абсурда. На самом деле я просто люблю гонки – и люблю их до сих пор. И мне кажется, что если ты хорошо выполняешь свою работу и доволен тем, что у тебя есть, для тебя не должно иметь значения, что говорят люди. Мне кажется, я всегда старался развиваться, прогрессировать. Я спортсмен от природы, мне нравится соревноваться, поэтому я и требую от себя очень многого.

Напомним, что на Гран-при Монако Феттель стал пятым по итогам гонки. После данного этапа Red Bull впервые возглавил Кубок Конструкторов со времен доминирования с Себом.