Алонсо очень раздосадован инцидентом с Феттелем, который «убил» его шансы на очки в гонке
Феттеля оштрафовали на три позиции за инцидент с Алонсо
Немец не согласен с данным решением стюардов
Себастьян Феттель / Фото: пресс-служба Формулы-1
Стюарды Гран-при Австрии таки оштрафовали гонщика Aston Martin Себастьяна Феттеля за блокировку Фернандо Алонсо во втором сегменте квалификации, сообщила пресс-служба FIA.
На стартовой решетке немец потеряет три позиции. Таким образом, в гонке четырехкратный чемпион мира будет стартовать не с восьмой, а с одиннадцатой позиции.
Феттель считает, что его не должны были наказывать, потому что он блокировал Алонсо из-за других гонщиков, которые обгоняли его в тот момент.
Напомним, ранее инцидент с Феттелем прокомментировал сам Алонсо.
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