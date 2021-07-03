Феттеля оштрафовали на три позиции за инцидент с Алонсо

Немец не согласен с данным решением стюардов

Себастьян Феттель / Фото: пресс-служба Формулы-1

Стюарды Гран-при Австрии таки оштрафовали гонщика Aston Martin Себастьяна Феттеля за блокировку Фернандо Алонсо во втором сегменте квалификации, сообщила пресс-служба FIA.

На стартовой решетке немец потеряет три позиции. Таким образом, в гонке четырехкратный чемпион мира будет стартовать не с восьмой, а с одиннадцатой позиции.

Феттель считает, что его не должны были наказывать, потому что он блокировал Алонсо из-за других гонщиков, которые обгоняли его в тот момент.

Напомним, ранее инцидент с Феттелем прокомментировал сам Алонсо.