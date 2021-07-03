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Феттеля оштрафовали на три позиции за инцидент с Алонсо

Немец не согласен с данным решением стюардов
Автоспорт Формула-1
21:13
Феттеля оштрафовали на три позиции за инцидент с Алонсо
Себастьян Феттель / Фото: пресс-служба Формулы-1

Стюарды Гран-при Австрии таки оштрафовали гонщика Aston Martin Себастьяна Феттеля за блокировку Фернандо Алонсо во втором сегменте квалификации, сообщила пресс-служба FIA.

На стартовой решетке немец потеряет три позиции. Таким образом, в гонке четырехкратный чемпион мира будет стартовать не с восьмой, а с одиннадцатой позиции.

Феттель считает, что его не должны были наказывать, потому что он блокировал Алонсо из-за других гонщиков, которые обгоняли его в тот момент.

Напомним, ранее инцидент с Феттелем прокомментировал сам Алонсо.

Сергей Остапенко
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Теги

Себастьян Феттель Фернандо Алонсо

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