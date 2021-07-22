Формула-1 может провести первый Гран-при Катара в 2021 году

У руководства чемпионата по-прежнему остается возможность провести две гонки в США

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Руководство Формулы-1 рассматривает возможность проведения второй гонки в Бахрейне или этапа в Катаре в 2021 году в случае необходимости, сообщает Auto Motor und Sport.

Формуле-1 уже пришлось перекраивать календарь на сезон-2021. Место гонки в Сингапуре занял Гран-при Турции, а этап в Австралии отменили. Также под вопросом остается проведение гонки в Сузуке 10 октября.

Японцы уже отказались от проведения этапа WEC на «Фудзи» (24 сентября) и MotoGP на трассе «Мотеги» (3 октября). Как пишет AMuS, решение по этапу в Японии необходимо принять до 10 августа, чтобы команды успели подготовить грузы для отправки.

Вопросы остаются и к гонке в Бразилии (7 ноября). Этап могут перенести на 14 ноября, чтобы избежать проблем с 14-дневным карантином для всех пребывающих в страну.

В случае проблем с каким-либо из Гран-при конца сезона может состояться еще один этап на Ближнем Востоке.

Рассматривается возможность организовать вторую гонку в Бахрейне на укороченной конфигурации трека либо провести первый в истории Гран-при Катара на автодроме «Лосаил» в Дохе, где проводятся гонки MotoGP. Власти страны уже предлагали «большую сумму» за право принять Формулу-1, утверждает немецкое издание.

Также у Формулы-1 по-прежнему остается возможность провести две гонки в США.

Формула-1 представила болид образца 2022 года.