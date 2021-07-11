Алонсо признался, что ему не хотелось обгонять Рассела на Гран-при Австрии
«Главное – твое время на круге». Алонсо заявил, что возраст не влияет на его навыки пилота
Двукратный чемпион мира считает, что вокруг этого вопроса слишком много шума
Фернандо Алонсо / Фото: twitter.com/alpinef1team
39-летний пилот Alpine Фернандо Алонсо считает, что возрасту гонщиков уделяют слишком много ненужного внимания.
Слова двукратного чемпиона Ф-1 приводит Sport Week:
Мне кажется, из истории с моим возрастом раздувают слишком много шума. В этом году особенно. Такое ощущение, что вопрос о возрасте мне задали уже какое-то невероятное число раз.
На самом же деле по ходу моей карьеры все было ровно наоборот. И в каждой категории я оказывался младше своих соперников. Даже недавно, когда выступал в Indycar и тем более на Dakar.
Я всю жизнь отвечаю на вопросы о возрасте. Понятно, что в Формуле-1 очень важна медиа составляющая и приходится говорить обо всем. Но на самом деле в автоспорте главное – это твое время на круге. Оно никогда не врет. В противном случае в гонках бы участвовали только молодые пилоты.
Напомним, что после девяти этапов Гран-при Алонсо в личном зачете располагается на 11-м месте.
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