Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

«Главное – твое время на круге». Алонсо заявил, что возраст не влияет на его навыки пилота

Двукратный чемпион мира считает, что вокруг этого вопроса слишком много шума
Автоспорт Формула-1
18:10
«Главное – твое время на круге». Алонсо заявил, что возраст не влияет на его навыки пилота
Фернандо Алонсо / Фото: twitter.com/alpinef1team

39-летний пилот Alpine Фернандо Алонсо считает, что возрасту гонщиков уделяют слишком много ненужного внимания.

Слова двукратного чемпиона Ф-1 приводит Sport Week:

Мне кажется, из истории с моим возрастом раздувают слишком много шума. В этом году особенно. Такое ощущение, что вопрос о возрасте мне задали уже какое-то невероятное число раз.

На самом же деле по ходу моей карьеры все было ровно наоборот. И в каждой категории я оказывался младше своих соперников. Даже недавно, когда выступал в Indycar и тем более на Dakar.

Я всю жизнь отвечаю на вопросы о возрасте. Понятно, что в Формуле-1 очень важна медиа составляющая и приходится говорить обо всем. Но на самом деле в автоспорте главное – это твое время на круге. Оно никогда не врет. В противном случае в гонках бы участвовали только молодые пилоты.

Напомним, что после девяти этапов Гран-при Алонсо в личном зачете располагается на 11-м месте.

Источник: sports.ru Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Фернандо Алонсо Alpine

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Алонсо признался, что ему не хотелось обгонять Рассела на Гран-при Австрии
Алонсо признался, что ему не хотелось обгонять Рассела на Гран-при Австрии
Автоспорт Формула-1
4 июля 22:55
Рассел: «Десятое место было бы словно победа в гонке»
Рассел: «Десятое место было бы словно победа в гонке»
Автоспорт Формула-1
4 июля 21:46
Феттеля оштрафовали на три позиции за инцидент с Алонсо
Феттеля оштрафовали на три позиции за инцидент с Алонсо
Автоспорт Формула-1
3 июля 21:13
Алонсо очень раздосадован инцидентом с Феттелем, который «убил» его шансы на очки в гонке
Алонсо очень раздосадован инцидентом с Феттелем, который «убил» его шансы на очки в гонке
Автоспорт Формула-1
3 июля 19:18
Алонсо признался, что вел переговоры с лидером сезона-2021
Алонсо признался, что вел переговоры с лидером сезона-2021
Автоспорт Формула-1
1 июля 20:03
Алонсо: «Есть неплохие шансы, что к 2024 году я по-прежнему буду выступать в Формуле-1»
Алонсо: «Есть неплохие шансы, что к 2024 году я по-прежнему буду выступать в Формуле-1»
Автоспорт Формула-1
1 июля 09:00

Новости: Автоспорт

«Главное – твое время на круге». Алонсо заявил, что возраст не влияет на его навыки пилота
«Главное – твое время на круге». Алонсо заявил, что возраст не влияет на его навыки пилота
Формула-1
18:10
Директор «Сильверстоуна» заявил о готовности провести в Великобритании еще одну гонку
Директор «Сильверстоуна» заявил о готовности провести в Великобритании еще одну гонку
Формула-1
16:22
Хэмилтон уйдет из Формулы-1 по истечению нынешнего контракта
Хэмилтон уйдет из Формулы-1 по истечению нынешнего контракта
Формула-1
15:26
Руководитель Red Bull: «Нас ждет испытание в цитадели Mercedes»
Руководитель Red Bull: «Нас ждет испытание в цитадели Mercedes»
Формула-1
9 июля 14:28
Mercedes на Гран-при Великобритании объявит о подписании соглашения с Расселлом
Mercedes на Гран-при Великобритании объявит о подписании соглашения с Расселлом
Формула-1
9 июля 14:07
На этапе Гран-при Великобритании появятся новые шины
На этапе Гран-при Великобритании появятся новые шины
Формула-1
9 июля 13:22
Хэмилтон: «Наслаждался американскими горками на старте сезона, но Red Bull скакнул вперед»
Хэмилтон: «Наслаждался американскими горками на старте сезона, но Red Bull скакнул вперед»
Формула-1
9 июля 09:05
Ушел из жизни бывший пилот Формулы-1
Ушел из жизни бывший пилот Формулы-1
Формула-1
8 июля 14:49
Ферстаппен: «Если я придурок, команда может так и сказать»
Ферстаппен: «Если я придурок, команда может так и сказать»
Формула-1
6 июля 21:00
Все новости

Популярные новости

«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Мнение
«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 20:43
58
И это не Ломаченко, и не Альварес. Тайсон назвал лучшего боксера современности
И это не Ломаченко, и не Альварес. Тайсон назвал лучшего боксера современности
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 10:53
15
WBC исключил Усика из рейтинга
WBC исключил Усика из рейтинга
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 15:47
Боксер, который побил Джошуа, но проиграл Усику, рассказал о ключевой разнице между ними
Боксер, который побил Джошуа, но проиграл Усику, рассказал о ключевой разнице между ними
Бокс Профессиональный бокс
8 июля 18:10
2
Готов ли Усик к такой мощи? Джошуа на тренировке отрабатывал внушительные апперкоты
Готов ли Усик к такой мощи? Джошуа на тренировке отрабатывал внушительные апперкоты
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 14:42
30
Вновь будут бегать от Ломы? Ассистент тренера Лопеса заявил, что после Камбососа лучше провести бой с Хэйни
Вновь будут бегать от Ломы? Ассистент тренера Лопеса заявил, что после Камбососа лучше провести бой с Хэйни
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 18:40
6
Все новости