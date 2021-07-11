«Главное – твое время на круге». Алонсо заявил, что возраст не влияет на его навыки пилота

Фернандо Алонсо / Фото: twitter.com/alpinef1team

39-летний пилот Alpine Фернандо Алонсо считает, что возрасту гонщиков уделяют слишком много ненужного внимания.



Слова двукратного чемпиона Ф-1 приводит Sport Week:

На самом же деле по ходу моей карьеры все было ровно наоборот. И в каждой категории я оказывался младше своих соперников. Даже недавно, когда выступал в Indycar и тем более на Dakar.

Я всю жизнь отвечаю на вопросы о возрасте. Понятно, что в Формуле-1 очень важна медиа составляющая и приходится говорить обо всем. Но на самом деле в автоспорте главное – это твое время на круге. Оно никогда не врет. В противном случае в гонках бы участвовали только молодые пилоты.