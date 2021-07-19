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Главный инженер Mercedes: «Если бы не красные флаги, Хэмилтон не продолжил гонку»

По итогу – британец стал победителем домашнего Гран-при
Автоспорт Формула-1
11:35
Главный инженер Mercedes: «Если бы не красные флаги, Хэмилтон не продолжил гонку»
Момент с контактом Хэмилтона и Ферстаппена

Главный гоночный инженер Mercedes Эндрю Шовлин рассказал, что Льюис Хэмилтон был близок к сходу во время Гран-при Великобритании после контакта с Максом Ферстаппеном, а спасли его только красные флаги, благодаря которым механикам «серебряных стрел» удалось починить машину семикратного чемпиона мира. Слова Шовлина приводит RaceFans:

«У него сломался колесный диск в месте контакта на переднем левом колесе. Так что был бы сход в гонке, если бы не красные флаги. В остальном повреждений было удивительно мало. Туда-сюда шатался сенсор температуры шин, но, что удивительно, это была наименее важная часть переднего антикрыла и сломалась только она».

Напомним, Хэмилтон переживает за состояние здоровья Ферстаппена, но извиняться перед ним не намерен.

Сергей Остапенко
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Льюис Хэмилтон Макс Ферстаппен

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