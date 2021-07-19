Авария Ферстаппена и победа Хэмилтона – в видеообзоре Гран-при Великобритании
Главный инженер Mercedes: «Если бы не красные флаги, Хэмилтон не продолжил гонку»
По итогу – британец стал победителем домашнего Гран-при
Момент с контактом Хэмилтона и Ферстаппена
Главный гоночный инженер Mercedes Эндрю Шовлин рассказал, что Льюис Хэмилтон был близок к сходу во время Гран-при Великобритании после контакта с Максом Ферстаппеном, а спасли его только красные флаги, благодаря которым механикам «серебряных стрел» удалось починить машину семикратного чемпиона мира. Слова Шовлина приводит RaceFans:
«У него сломался колесный диск в месте контакта на переднем левом колесе. Так что был бы сход в гонке, если бы не красные флаги. В остальном повреждений было удивительно мало. Туда-сюда шатался сенсор температуры шин, но, что удивительно, это была наименее важная часть переднего антикрыла и сломалась только она».
Напомним, Хэмилтон переживает за состояние здоровья Ферстаппена, но извиняться перед ним не намерен.