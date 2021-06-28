Готовы сложить чемпионские полномочия? Mercedes не будет дорабатывать болид в текущем сезоне

С 2014 года Mercedes выиграл 7 Кубков Конструкторов, а их пилоты 7 раз становились лучшими в общем зачете

Седьмое чемпионство Mercedes / Фото: mercedes-world.com

Исполнительный директор Mercedes Тото Вольфф сообщил, что команда перебросила основные силы на разработку болида под новый технический регламент 2022 года, а доработкой машины этого сезона заниматься не планирует.



Слова Вольффа приводит GPfans.com:

Мы прекратили доработку машины этого года, потому что считаем, что очень важно правильно подойти к ближайшим сезонам. Red Bull отрывается со своей новой силовой установкой, но борьба далеко не закончена. Безусловно, это очень сложное решение, потому что ситуация стратегическая – в следующем году будет совершенно новая машина, другое топливо и двигатель, который омологируют и заморозят. Совсем иная концепция. Необходимо найти баланс. Время покажет: через пять или десять лет мы оглянемся назад и поймем, приняли ли мы правильное решение.

Напомним, что отставание Mercedes от лидера Кубка Конструкторов Red Bull составляет уже 40 очков.

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