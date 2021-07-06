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Гран-при Китая и вторые гонки в Бахрейне и США могут занять место в календаре Ф-1

К этапу в Австралии могут присоединится этапы в Японии, Бразилии и Мексике
Автоспорт Формула-1
15:09
Гран-при Китая и вторые гонки в Бахрейне и США могут занять место в календаре Ф-1
Гран-при США / Фото: racefans.net

Отмена Гран-при Австралии может стать не последним изменением календаря Формулы-1, сообщает The Race.

Проведение Гран-при Японии и Гран-при Бразилии остается под угрозой срыва. Также под вопросом и проведение этапа в Мексике.

По версии источника, это может открыть возможность для возвращения Гран-при Китая. Также есть возможность вторых гонок в США и Бахрейне. А вот этапы в Европе хоть и возможны, но являются «нежелательными».

Напомним, что в следующем году появится этап Гран-при в Майами.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Гран-при Японии Гран-при Бразилии Гран-при Мексики Гран-при США Гран-при Китая Гран-при Бахрейна

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