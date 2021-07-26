Гран-при Саудовской Аравии может стать последним этапом сезона Ф-1

ОАЭ находятся в «красном» списке Великобритании

Фото: autosport.com

Гран-при Саудовской Аравии может принять финальный этап сезона-2021 Формулы-1.



Руководство Ф-1 рассматривает возможность рокировки этапов в Джидде и Абу-Даби, сообщает racefans.com.

Причиной всему эпидемиологическая ситуация в ОАЭ. На данный момент страна входит в «красный» список Великобритании. Это означает, что по возвращении из ОАЭ сотрудники команд должны будут провести 10 дней на карантине.

Если этап Гран-при в Абу-Даби пройдет предпоследним, то практически весь срок изоляции истечет на момент финального уик-энда Формулы-1.

Напомним, что ранее официально утвердили место проведения второй спринт-квалификации.