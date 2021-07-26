Формула-1 может провести первый Гран-при Катара в 2021 году
Гран-при Саудовской Аравии может стать последним этапом сезона Ф-1
ОАЭ находятся в «красном» списке Великобритании
Фото: autosport.com
Гран-при Саудовской Аравии может принять финальный этап сезона-2021 Формулы-1.
Руководство Ф-1 рассматривает возможность рокировки этапов в Джидде и Абу-Даби, сообщает racefans.com.
Причиной всему эпидемиологическая ситуация в ОАЭ. На данный момент страна входит в «красный» список Великобритании. Это означает, что по возвращении из ОАЭ сотрудники команд должны будут провести 10 дней на карантине.
Если этап Гран-при в Абу-Даби пройдет предпоследним, то практически весь срок изоляции истечет на момент финального уик-энда Формулы-1.
Напомним, что ранее официально утвердили место проведения второй спринт-квалификации.
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