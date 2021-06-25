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Гран-при Великобритании состоится при полных трибунах. Организаторы ожидают свыше 350 тысяч посетителей

Допуск болельщиков будет проводиться по отрицательному тесту либо документу о полной вакцинации
Автоспорт Формула-1
11:29
Гран-при Великобритании состоится при полных трибунах. Организаторы ожидают свыше 350 тысяч посетителей
Фото: formularapida.net

Официальный сайт Формулы-1 совместно с организаторами Гран-при Великобритании объявил, что этап в Сильверстоуне пройдет при полных трибунах.

Одновременно за этапом сможет наблюдать около 140 тысяч зрителей, а всего за уик-энд организаторы ожидают свыше 350 тысяч зрителей. Допуск болельщиков на трибуны будет проводиться по отрицательному тесту на COVID-19 или по документу о полной вакцинации за 14 дней до посещения мероприятия.

Напомним, что на Гран-при Великобритании впервые будут опробованы спринт-гонки, за которые будут начисляться дополнительные очки.

Олег Шумейко-младший
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Гран-при Великобритании вакцинация болельщики

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