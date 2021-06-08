Феттель – о Гран-при Азербайджана: «Нам нельзя превратить Ф-1 в искусственный спорт»
Honda улучшит мотор накануне Гран-при Франции
Red Bull и Alpfa Tauri смогут использовать его на полную мощность
Alpfa Tauri / фото - Getty Images
Накануне следующего этапа Формулы-1 Honda изменит силовые установки Red Bull и Alpfa Tauri.
По информации Auto Motor und Sport, японская компания улучшит надежность мотора – это позволит Red Bull и Alpfa Tauri использовать двигатель на большей мощности.
Во время Гран-при Азербайджана Пьер Гасли испытывал технические проблемы – мощность силовой установки на его болиде снизилась на середине дистанции, что не помешало французу подняться на подиум.
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