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Honda улучшит мотор накануне Гран-при Франции

Red Bull и Alpfa Tauri смогут использовать его на полную мощность
Автоспорт Формула-1
16:57
Honda улучшит мотор накануне Гран-при Франции
Alpfa Tauri / фото - Getty Images

Накануне следующего этапа Формулы-1 Honda изменит силовые установки Red Bull и Alpfa Tauri.

По информации Auto Motor und Sport, японская компания улучшит надежность мотора – это позволит Red Bull и Alpfa Tauri использовать двигатель на большей мощности.

Во время Гран-при Азербайджана Пьер Гасли испытывал технические проблемы – мощность силовой установки на его болиде снизилась на середине дистанции, что не помешало французу подняться на подиум.

Также Гасли выиграл одну из практик.

Антон Кривенко
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Alpha Tauri Red Bull

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