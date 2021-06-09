Ферстаппен – об ошибке Хэмилтона: «Льюис впервые конкурирует с пилотами из других команд»
Ирвайн: «Ферстаппен – сильнейший лидер команды в Формуле-1»
Бывший пилот Ferrari сравнил голландца с Михаэлем Шумахером
Эдди Ирвайн / фото - Paddock Magazine
Бывший пилот Ferrari Эдди Ирвайн высказался о прогрессе пилота Red Bull Макса Ферстаппена в нынешнем сезоне, сравнив голландца с Михаэлем Шумахером. Цитирует Ирвайна портал Grandprix247.
«Сейчас Ферстаппену, наконец-то, на шестой сезон в Red Bull, удается собрать все необходимое воедино. Он всегда был очень быстр, а также сейчас он стал с запасом сильнейшим лидером команды в пелотоне. У него было много напарников, и ни один из них не сумел даже близко к нему подобраться.
В определенном смысле это похоже на то, какой эффект производил Михаэль Шумахер. В то время как Льюиса периодически обходили напарники – то в квалификациях, то в целом. Ферстаппен, вероятно, является наиболее талантливым гонщиком, хотя Льюис остается настоящим профессионалом с очень небольшим количеством слабых мест».
Напомним, лопнувшая шина лишила Ферстаппена подиума Гран-при Азербайджана.
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