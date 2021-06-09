Ирвайн: «Ферстаппен – сильнейший лидер команды в Формуле-1»

Эдди Ирвайн / фото - Paddock Magazine

Бывший пилот Ferrari Эдди Ирвайн высказался о прогрессе пилота Red Bull Макса Ферстаппена в нынешнем сезоне, сравнив голландца с Михаэлем Шумахером. Цитирует Ирвайна портал Grandprix247.

В определенном смысле это похоже на то, какой эффект производил Михаэль Шумахер. В то время как Льюиса периодически обходили напарники – то в квалификациях, то в целом. Ферстаппен, вероятно, является наиболее талантливым гонщиком, хотя Льюис остается настоящим профессионалом с очень небольшим количеством слабых мест».